Объявлен ценник на новый электромобиль Volvo

Как и вышеперечисленные «бюджетные» электрокары, новый еще даже не названный «зеленый» автомобиль Volvo сможет проезжать без дополнительной подзарядки свыше 400 километров. Предполагается, что в основу автомобиля ляжет фирменная модульная платформа CMA, которая послужила базой и для сороковой серии. Разумеется, ее модернизируют с учетом особенностей машин на электрической тяге.

В 2019 году, когда электромобиль выйдет на рынок, в компании приступят к разработке гибридов. Как сообщает издание CarAndDriver, в первую очередь гибридной модификацией обзаведется «сороковое» семейство.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщил, что Mazda также планирует представить свой первый электрокар в 2019 году, однако даже ориентировочные цены на электрического «японца» пока не называются.