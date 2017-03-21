Объявлен ценник на новый электромобиль Volvo

Фото: www.caranddriver.com
Исполнительный директор Volvo Car USA Лекс Керссемайкерс объявил, что первый электрический автомобиль компании, дебют которого намечен на 2019 год, будет стоить от 35 до 40 тысяч долларов. Таким образом, конкурентами новинки станут Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.
Виктория Базылева

Как и вышеперечисленные «бюджетные» электрокары, новый еще даже не названный «зеленый» автомобиль Volvo сможет проезжать без дополнительной подзарядки свыше 400 километров. Предполагается, что в основу автомобиля ляжет фирменная модульная платформа CMA, которая послужила базой и для сороковой серии. Разумеется, ее модернизируют с учетом особенностей машин на электрической тяге.

В 2019 году, когда электромобиль выйдет на рынок, в компании приступят к разработке гибридов. Как сообщает издание CarAndDriver, в первую очередь гибридной модификацией обзаведется «сороковое» семейство.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщил, что Mazda также планирует представить свой первый электрокар в 2019 году, однако даже ориентировочные цены на электрического «японца» пока не называются.

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21 марта 2017
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