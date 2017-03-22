Как наказать лихача через мобильное приложение в смартфоне

Зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков решил напомнить общественности о своем существовании. Он озвучил некие планы коллег-депутатов принять законодательую новеллу, дающую возможность каждому автовладельцу с помощью специальной программы в телефоне или видеорегистраторе отправлять в ГИБДД видеофайлы с «художествами» дорожных лихачей. Слать подобные видео в полицию можно и сейчас, но толку от этого не будет никакого. Депутаты же хотят сделать так, чтобы подобные материалы автоматически становились юридически значимым основанием для оформления административного протокола и последующего штрафа «гонщику». «Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа. То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», — цитирует члена Госдумы ТАСС.

Напомним, что штраф за «опасное вождение» пока не действует, хотя в ПДД это понятие уже прописано. Правила относят к опасному вождению маневры, известные в водительской среде как «подрезание» (резкое перестроение перед самым капотом авто соседа по потоку), «учительство» (необоснованные резкие торможения перед идущей сзади машиной), «шашки» (опережение основного потока путем лавирования на минимальных расстояниях между автомобилями) и прочие подобные выкрутасы на дорогах.