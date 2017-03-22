Как наказать лихача через мобильное приложение в смартфоне

Депутаты готовят законопроект, согласно которому любой автовладелец сможет превратить свою машину в передвижной пункт автоматической фиксации нарушений ПДД.
Максим Строкер

Зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков решил напомнить общественности о своем существовании. Он озвучил некие планы коллег-депутатов принять законодательую новеллу, дающую возможность каждому автовладельцу с помощью специальной программы в телефоне или видеорегистраторе отправлять в ГИБДД видеофайлы с «художествами» дорожных лихачей. Слать подобные видео в полицию можно и сейчас, но толку от этого не будет никакого. Депутаты же хотят сделать так, чтобы подобные материалы автоматически становились юридически значимым основанием для оформления административного протокола и последующего штрафа «гонщику». «Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа. То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», — цитирует члена Госдумы ТАСС.

Напомним, что штраф за «опасное вождение» пока не действует, хотя в ПДД это понятие уже прописано. Правила относят к опасному вождению маневры, известные в водительской среде как «подрезание» (резкое перестроение перед самым капотом авто соседа по потоку), «учительство» (необоснованные резкие торможения перед идущей сзади машиной), «шашки» (опережение основного потока путем лавирования на минимальных расстояниях между автомобилями) и прочие подобные выкрутасы на дорогах.

Санкции за опасное вождение пока не введены в КоАП, соответствующая поправка принята Госдумой в конце января 2017 года лишь в первом чтении. Размер штрафа за опасное вождение прописан в ней сейчас на уровне 5000 рублей. Но уже сейчас неясно, что станет основанием для оформления соответствующего протокола: то ли видеофайл с нарушением, то ли «внутренне убеждение» инспектора ДПС. Депутаты на разный лад пытаются как-то эту двусмысленность устранить, в том числе и с помощью «мобильного приложения». Но если им удастся провести в законодательство возможность для ГИБДД оформлять штрафы на основании лишь видеофайлов, полученных с мобильников граждан опасным вождением дело не обойдется. Теоретически, с помощью подобных видео полиция сможет наказывать за езду по обочине, по встречной полосе, по «выделенке» и т. п.

И даже наказывать за превышение скорости! Ведь почти в каждом смартфоне или видеорегистраторе есть приемник GPS-ГЛОНАСС, который фиксирует текущую скорость автомобиля «видеооператора». Несложно создать программу, которая высчитает скорость машин, попавших в объектив устройства. На основании этих данных можно будет выписывать штрафы «за скорость» даже в самых глухих уголках страны, где о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД отродясь не слыхивали.

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22 марта 2017
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