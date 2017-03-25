Опубликованы рендеры нового Audi A6 Allroad

Фото: motor1.com
Изо всех новинок, которыми планирует порадовать нас в ближайшее время Audi — а это и A8, и A7 Sportback — самой интересной по праву можно назвать A6, которая дебютирует в 2018 году. Ну, а после ее появления на свет мы вправе ожидать и версию Allroad.
Эдуард Раскин

Художники портала Motor1 постарались представить себе, как будет выглядеть новый Audi A6 Allroad. Несомненно, «внедорожная» версия получит более высокий дорожный просвет и характерные черные пластиковые накладки на колесные арки и задний псевдодиффузор. Фонари позаимствуют дизайн от концепта Prologue, а кузов станет немного более изящным по сравнению с нынешней моделью.

Официально Audi отказалась комментировать информацию о новом Allroad, но в линейке модификаций А6 он будет обязательно. Автомобиль оседлает платформу MLB Evo, которая поможет снизить массу машины. Он также получит более эффективные и мощные двигатели. И, конечно, большое внимание конструкторы уделят увеличению объема багажного отсека.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о работе над новыми A7 и A8, в том числе и в части дизайна.

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25 марта 2017
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