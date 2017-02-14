Новый Audi A6 замечен на тестах

Судя по фотографиям, среднеразмерный седан будет заметно отличаться от предшественника: дизайнеры модернизировали фары и чуть сместили в сторону водителя боковые зеркала. Стоит отметить, что автомобиль выглядит более спортивно, благодаря укороченному заднему свесу.

Новый A6, как и его собратья, построен на модульной платформе MLB Evo, сообщает Automedia — то есть автомобиль станет легче и динамичнее. Моторная линейка, предположительно, будет включать в себя четырехцилиндровые турбированные бензиновые и шестицилиндровые дизельные агрегаты. Также может быть выпущена модификация с гибридной силовой установкой, способная пройти 52 км исключительно на электротяге. Как «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, седан, вероятнее всего, будет оснащаться семи- или восьмиступенчатым «автоматом».