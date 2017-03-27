Jeep отзывает более 6500 автомобилей Grand Cherokee

Как сообщает «Росстандарт», производитель обнаружил проблему перетирания провода подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке после ремонта, затрагивающего обшивку потолка. Формулировка достаточно странная, учитывая, что подобные операции проводятся крайне редко. Так что, вероятнее всего, речь идет немного о другом. Можно предположить, что на выпущенных с 2010 по 2014 год Grand Cherokee проложена ненадежная проводка подсветки зеркала, которую легко повредить при выполнении ремонта козырька, обивки потолка или других работ, связанных с проникновением под обшивку. Об этом, по сути, производитель и предупреждает автовладельцев, задумавших перетянуть потолок из эстетических сооборажениий или ремонтирующих авто после аварии.

Ведь при обычных условиях эксплуатации выявленный дефект не угрожает безопасности водителя и пассажиров, однако может привести к тому, что подсветка зеркала перестанет выполнять свою функцию.

Специалисты официальных дилерских предприятий проверят провод лампы подсветки на потенциально неисправных автомобилях и в случае необходимости бесплатно устранят повреждения. Кроме того, сотрудники сервиса заменят солнцезащитный козырек и модифицируют металлический усилитель крыши.