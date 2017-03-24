Как часто надо менять амортизаторы в машине

Возьмем, к примеру, такую деталь подвески, как амортизаторы. Увы, но на качество их работы большинство моторизованных россиян внимания, как правило, не обращает. И очень зря. Ведь неработающий (или плохо работающий) амортизатор — это просто опасно. Мало того, что машина становится плохо управляемой, так еще и тормозной путь увеличивается на несколько метров. Причем особенно сильно это проявляется на авто с ABS.

Поэтому менять амортизатор нужно тогда, когда его поведение перестает устраивать автовладельца. В этом смысле хорошей «лакмусовой бумажкой» может стать состояние водителя машины после поездки длиной примерно в 700−800 километров. За рулем нормального автомобиля эта дистанция не должна вызывать серьезной усталости. А при изношенных амортизаторах утомление неизбежно будет, и довольно серьезное. Ведь все время водитель будет вынужден подруливать и «отлавливать» машину, чтобы она держала траекторию.

Однако даже новый амортизатор не способен обеспечить необходимы ездовые характеристики, если установлен неправильно.