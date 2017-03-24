Как часто надо менять амортизаторы в машине

whocanfixmycar.com
В условиях затянувшегося кризиса россияне стали экономить буквально на всем, в том числе и на обслуживании машины, наплевав на безопасность и комфортность езды. Между тем подобная скаредность в итоге оборачивается дополнительными — и немалыми! — расходами.
Максим Строкер

Возьмем, к примеру, такую деталь подвески, как амортизаторы. Увы, но на качество их работы большинство моторизованных россиян внимания, как правило, не обращает. И очень зря. Ведь неработающий (или плохо работающий) амортизатор — это просто опасно. Мало того, что машина становится плохо управляемой, так еще и тормозной путь увеличивается на несколько метров. Причем особенно сильно это проявляется на авто с ABS.

Поэтому менять амортизатор нужно тогда, когда его поведение перестает устраивать автовладельца. В этом смысле хорошей «лакмусовой бумажкой» может стать состояние водителя машины после поездки длиной примерно в 700−800 километров. За рулем нормального автомобиля эта дистанция не должна вызывать серьезной усталости. А при изношенных амортизаторах утомление неизбежно будет, и довольно серьезное. Ведь все время водитель будет вынужден подруливать и «отлавливать» машину, чтобы она держала траекторию.

Однако даже новый амортизатор не способен обеспечить необходимы ездовые характеристики, если установлен неправильно.

Чтобы амортизатор надежно отработал положенный срок, нужно чтобы и остальные узлы подвески были в порядке. Далеко не каждый автомеханик, не говоря уже о водителях, знает, например, что «убитая» пружина сокращает ресурс амортизатора в 2,5 раза! А если у машины беда с сайлентблоками, то поршень амортизатора ходит не по оптимальной траектории и неравномерно изнашивает сальник. Результат тот-же — ускоренный износ, течь и прочее.

По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене амортизатора.

Почему мы говорим о диагностике на СТО? Дело в том, что амортизатор изнашивается не мгновенно, процесс этот долгий, а потому автовладелец привыкает к постепенно ухудшающемуся поведению машины и считает, что все в порядке. Очень часто бывает, что человек меняет старые амортизаторы на точно такие же, но новые и начинает жаловаться, что машина стала слишком жесткой на ходу. Хотя на самом деле он просто забыл, как она ехала изначально.

Теперь предположим, что мы имеем дело с аккуратным водителем, трепетно ухаживающим за своей «ласточкой», но делающим это экономно, особенно в кризисные времена.

У такого человека велико желание приобретать не оригинальные, но проверенные запчасти, ведь разница в цене между первыми и вторыми может быть колоссальная. Особенно если речь идет об изделиях из Китая. Спору нет, производители автокомпонентов из Поднебесной в последнее время заметно улучшили качество своей продукции. Но давайте сравним все расходы, которые понесет автовладелец, отказавшись от качественного, но дорого товара в пользу менее надежного, но дешевого.

Призрачность выгоды от перехода на «китайщину» можно проиллюстрировать на примере какого-нибудь известного «амортизаторного» бренда, предлагающего на нашем рынке свою отнюдь не дешевую продукцию. Пусть это будет японская KYB (Kayaba) со своим самым распространенным в мире амортизатором — серии Excel-G. В российской рознице один Excel-G стоит около 2500 рублей. Сейчас в Москве расценки на замену одного амортизатора начинаются с отметки 1000 рублей. Таким образом, замена пары амортизаторов премиального бренда будет стоить не менее 7000 рублей. Однако с целью экономии мы найдем китайский амортизатор стоимостью 1000 рублей за штуку — то есть не совсем сомнительный. Поставить пару таких «китайцев» обойдется в 4000. Экономия, таким образом, составит 3000 рублей.

При этом отзывы реальных обладателей китайских амортизаторов свидетельствуют, что срок их «жизни» на российских дорогах в среднем составляет год-полтора, не более. Статистика утверждает, что среднегодовой пробег «усредненной» легковушки за время кризиса у в России уменьшился примерно на треть — до 18 000 километров. Исходя из этого, мы можем оценить ресурс типичного китайского амортизатора — около 25 000 пробега. После этой отметки его приходится менять: приобретать новую пару этих демпферов подвески, отправляться на СТО для замены и вновь тратиться на регулировку развал-схождения колес.

Проведя подобный расчет перед самой первой заменой амортизаторов, приходишь к выводу, что гораздо выгодней сразу же потратиться на более дорогие японские амортизаторы и после этого как минимум на 4,5 года забыть об их заменах. Ведь воспользовавшись дешевым «китаем», за те же почти пять лет придется трижды (!) менять амортизаторы. Только на их покупку и установку уйдет не 7 000, а 12 000 рублей. И это без учета расходов на процедуры регулировки развал-схождения колес.

Правда, чтобы японские амортизаторы ходили «долго и правильно», их лучше устанавливать в мастерских, входящих в программу «KYB Сервис». В ее рамках идет обучение персонала СТО, прежде чем станция получит право устанавливать амортизаторы с расширенной гарантией изготовителя. То есть автовладелец, покупая «Каябу» и устанавливая ее в «Каябе», получает на комплект амортизаторов максимальную гарантию — 80 000 км пробега или три года. Революции в глобальном масштабе тут, по большому счету, нет. Для рынка США KYB вообще дает пожизненную (до момента списания машины в утиль) гарантию на свои «аморты». Другое дело, что на данный момент на российском рынке пока никто ничего подобного не предлагал и не предлагает.

ремонт, запчасти
26 марта 2017
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