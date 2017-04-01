Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России

Всего же, согласно статистике, на вторичном рынке было продано 78 888 автомобилей этого сегмента, что на 18% меньше, чем в феврале прошлого года. При этом продажи лидера рейтинга снизились больше всего — на 25,3%. RAV 4 «упал» на 20%, X-Trail -13,6%. Столь значительное падение спроса на Toyota можно объяснить в том числе и рядом крупных отзывных компаний, которые марка провела в мире и в России — речь идет о миллионах машин с теми или иными выявленными дефектами.