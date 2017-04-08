Рассекречена внешность нового внедорожника Infiniti QX80 Monograph

В интернете появились официальные тизерные изображения нового внедорожника Infiniti QX80 Monograph. Корпорация Nissan планирует показать следующее поколение серийного QX80 на Нью-Йоркском автосалоне, который начнется 14 апреля. Судя по всему, новая машина от Infiniti унаследует стилистику концепта QX Sport Inspiration, представленного в прошлом году на пекинском моторшоу. Сейчас Infiniti QX80 оснащается атмосферным 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л.с. Уже известно, что сленующее поколение машины лишится этого мотора. Вместо него под капотом внедорожника будет стоять турбированный V6, точно такой же, как у нынешних Q50 и Q60. В зависимости от настроек его мощность может составлять либо 300, либо 405 «лошадей».