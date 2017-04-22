Автомобили каких цветов выбирают в России и других странах

Фото: Вячеслав Василенко
Специалисты подразделения лакокрасочных покрытий BASF Coatings определили самые популярные цвета автомобилей в России и странах Европы. Так, по итогам минувшего года наиболее востребованным «колором» оказался белый — ему отдали предпочтение 29% покупателей.
Мирон Горин

Исследование показало, что автопроизводители красили свои машины в прошлом году преимущественно (78%) в классические цвета: белый, серебристый, черный и серый. Наименьшей популярностью среди потребителей пользовались автомобили зеленой, оранжевой, бежевой, фиолетовой, желтой и золотистой расцветок.

Кроме того, эксперты установили, что цветовые предпочтения покупателей заметно отличаются в зависимости от класса авто: к примеру, любители кроссоверов и внедорожников выбирают серые тона окраски кузова, а машин премиального сегмента — черные.

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22 апреля 2017
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