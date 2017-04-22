Автомобили каких цветов выбирают в России и других странах

Исследование показало, что автопроизводители красили свои машины в прошлом году преимущественно (78%) в классические цвета: белый, серебристый, черный и серый. Наименьшей популярностью среди потребителей пользовались автомобили зеленой, оранжевой, бежевой, фиолетовой, желтой и золотистой расцветок.

Кроме того, эксперты установили, что цветовые предпочтения покупателей заметно отличаются в зависимости от класса авто: к примеру, любители кроссоверов и внедорожников выбирают серые тона окраски кузова, а машин премиального сегмента — черные.