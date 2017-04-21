«Яндекс» назвал самые аварийные места Москвы

Так, согласно данным «Яндекса», чаще всего аварии происходят на развязке Третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта. На втором месте по количеству ДТП в 2016 году оказалась все та же «Ленинградка», только уже при съезде на МКАД. Третьим в рейтинге идет участок Волгоградского шоссе вблизи ТТК. Замыкают лидерскую пятерку пересечение Проспекта Мира и ТТК, а также развязка Варшавское шоссе-МКАД.

Предельно осторожными нужно быть на Автозаводском мосту и на перекрестке улиц Сущевский Вал и Октябрьская. По статистике огромное количество аварий происходит при съезде с МКАД на М4 «Дон» и в районе Щелковского шоссе. Опасным признан и еще один участок «Ленинградки» — от МКАД до поворота на Международное шоссе.