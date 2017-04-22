Дональд Трамп заставляет автомобильные марки менять названия

caranddriver.com
Похоже, новый автобренд Trumpchi, умрет, едва успев родиться. Презентация марки на Шанхайском автосалоне вызвала бурные реакции среди посетителей — гости фотографировались рядом с машинами, а затем публиковали снимки в интернете, сопровождая их комментариями (порой даже чересчур грязными), так или иначе адресованными Дональду Трампу.
Мирон Горин

Естественно, не смогли не заметить повышенную активность в месседжерах и социальных сетях руководители китайского концерна GAC, которому и принадлежит бренд «Трампчи». По информации Reuters, в компании уже подумывают о смене названия и эмблемы, чтобы избежать негативной полемики, способной отразиться на последующих продажах.

— Trumpchi не имеет никакого отношения к Дональду Трампу. Марка создавалась еще до того, как он стал президентом США: Trump по-китайски означает «лучший», а Chi — «для Китая», — поспешил с комментариями шеф-дизайнер GAC Жань Фань.

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22 апреля 2017
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