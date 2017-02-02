Как Дональд Трамп уничтожит европейский автопром

Страшно подумать, каких высот уже достигло бы автомобилестроение, если бы потраченное на эфемерные и бессмысленные цели финансирование, равно как направленный в никуда научно-исследовательский и внедренческий пыл ­- были бы использованы к благу потребителя. Ибо технологии должны все-таки работать на снижение стоимости товара, а не на ее бесконечное взвинчивание. Вспомним, что мобильный телефон в первой половине 90-х стоил 4000 долларов, а сейчас среднего качества модель можно купить за 150 «зеленых», притом что сравнивать их функционал попросту глупо. Автомобили же по сравнению с концом прошлого века кардинально не изменились, но при этом, кажется, и в 27 раз не подешевели.

Поскольку экологические страдания не выдерживают вдумчивой критики, само их обсуждение объявляется в «цивилизованных государствах» нежелательным: «Как, вы ставите свои личные удобства и свой кошелек выше судеб человечества?»

Не знаю, какой там предприниматель Дональд Джон Трамп — умен он или глуп. Но 45-й президент Америки по крайней мере избежал заражения стадной болезнью, а оказался достаточно смелым, чтобы высказать свое неполиткорректное мнение: «В 20-х годах люди беспокоились о глобальном похолодании — но его не было. Сейчас они беспокоятся о глобальном потеплении. С ума сошли»? Или короче: «Глобальное потепление является дорогостоящей подделкой»! И как человек последовательный, он идет дальше.