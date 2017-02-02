Как Дональд Трамп уничтожит европейский автопром

Допускаю, что кому-то нравится магистральный пусть, на который в нынешнем тысячелетии встала мировая автомобильная промышленность. Но лично у меня он не вызывает ни малейших положительных эмоций. Чему радоваться? Придушенным еще в колыбели моторчикам объемом с наперсток? Так они же не способны порадовать ни вестибулярный аппарат приличной динамикой, ни ухо насыщенным звуком. Постоянно растущему числу турбин, призванных замаскировать базовую импотенцию мотора? Так они лишь сокращают срок службы автомобиля. Внедрению современнейших технологий? Так как раз из-за них цены машин растут как на дрожжах.
И все эти издержки потребитель должен терпеть, поскольку это прямое следствие бескомпромиссной борьбы, которую чиновники всех стран не на жизнь, а на смерть ведут с вредными выбросами, угрожающими будущему планеты. Ради этого же нам предлагается восхищаться дорогущими электромобилями, запас хода которых традиционно преувеличивается минимум в два раза — ровно настолько, насколько и благотворное влияние на состояние окружающей среды.