Как Дональд Трамп уничтожит европейский автопром

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Вновь избранный президент Соединенных Штатов не скрывает своего пренебрежительного отношения к экологическим мантрам, оспаривать истинность которых до сих пор считалось моветоном, несмотря на абсолютную их недоказанность. Такая нестандартная позиция самого влиятельного политика на планете может серьезно отразиться на положении дел в автомобильной индустрии.

Вадим Устинов

Допускаю, что кому-то нравится магистральный пусть, на который в нынешнем тысячелетии встала мировая автомобильная промышленность. Но лично у меня он не вызывает ни малейших положительных эмоций. Чему радоваться? Придушенным еще в колыбели моторчикам объемом с наперсток? Так они же не способны порадовать ни вестибулярный аппарат приличной динамикой, ни ухо насыщенным звуком. Постоянно растущему числу турбин, призванных замаскировать базовую импотенцию мотора? Так они лишь сокращают срок службы автомобиля. Внедрению современнейших технологий? Так как раз из-за них цены машин растут как на дрожжах.

И все эти издержки потребитель должен терпеть, поскольку это прямое следствие бескомпромиссной борьбы, которую чиновники всех стран не на жизнь, а на смерть ведут с вредными выбросами, угрожающими будущему планеты. Ради этого же нам предлагается восхищаться дорогущими электромобилями, запас хода которых традиционно преувеличивается минимум в два раза — ровно настолько, насколько и благотворное влияние на состояние окружающей среды.

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Страшно подумать, каких высот уже достигло бы автомобилестроение, если бы потраченное на эфемерные и бессмысленные цели финансирование, равно как направленный в никуда научно-исследовательский и внедренческий пыл ­- были бы использованы к благу потребителя. Ибо технологии должны все-таки работать на снижение стоимости товара, а не на ее бесконечное взвинчивание. Вспомним, что мобильный телефон в первой половине 90-х стоил 4000 долларов, а сейчас среднего качества модель можно купить за 150 «зеленых», притом что сравнивать их функционал попросту глупо. Автомобили же по сравнению с концом прошлого века кардинально не изменились, но при этом, кажется, и в 27 раз не подешевели.

Поскольку экологические страдания не выдерживают вдумчивой критики, само их обсуждение объявляется в «цивилизованных государствах» нежелательным: «Как, вы ставите свои личные удобства и свой кошелек выше судеб человечества?»

Не знаю, какой там предприниматель Дональд Джон Трамп — умен он или глуп. Но 45-й президент Америки по крайней мере избежал заражения стадной болезнью, а оказался достаточно смелым, чтобы высказать свое неполиткорректное мнение: «В 20-х годах люди беспокоились о глобальном похолодании — но его не было. Сейчас они беспокоятся о глобальном потеплении. С ума сошли»? Или короче: «Глобальное потепление является дорогостоящей подделкой»! И как человек последовательный, он идет дальше.

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Раз все байки про потепление — туфта, то надо выходить из Парижского климатического соглашения и прекратить финансировать программы ООН по борьбе с глобальным потеплением. Более того, автопроизводители могут выпускать какие угодно «грязные» и неэкономичные автомобили, если их покупают. Другими словами, Трамп хочет отправить в топку кабальные американские законы по снижению выбросов в атмосферу и экономии топлива. А попутно принудить все автомобильные концерны выпускать машины на территории Америки.

Естественно, американские корпорации в восторге. Перед ними открываются поистине блестящие возможности. Если не выкидывать миллиарды долларов на никому не нужные, но навязанные свыше исследования по достижению априори нереального уровня выбросов, то можно заметно снизить цену на конечную продукцию — раз. Кроме того, больше внимания уделять удовлетворению насущных требований и конкретных запросов соотечественников — два. Применительно к Америке это означает следующее: заводы перестанут штамповать маленькие и экономичные автомобили, а переключатся на выпуск недорогих, прожорливых внедорожников уже без оглядки на безумные государственные стандарты.

В такой ситуации местные концерны окажутся в гораздо более выигрышном положении по сравнению с иностранными. А игнорировать американский рынок не может себе позволить никто.

Фото worldbulletin.net

Так, в 2016 году в США было продано 17,5 миллионов новых легковых автомобилей, что составило примерно 19% от общемирового объема. Автопроизводители стремятся пролезть в Штаты хоть тушкой, хоть чучелом, и поэтому им придется строить на американских заводах такие же неэкологичные и недорогие машины.

Инициативу без сомнения подхватит Китай, которому тоже, в общем-то, до чистоты выхлопов особого дела нет. А это еще 25% мирового рынка. Конечно, в структуре китайских продаж есть свои особенности. Но даже если не учитывать китайские самодвижущиеся таратайки, которые статистика этой страны также числит автомобилями, все равно объемы продаж нормальных транспортных средств окажутся не меньше, чем в Америке.

За Китаем экологическую удавку с радостью отбросит и прочий азиатский мир. Что выберет российский покупатель, если ему предложить на выбор автомобиль «чистый» или дешевый, ни у кого сомнений, я думаю, не вызывает.

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И останется старушка Европа в гордом одиночестве. С мигрантами, геями и запредельно дорогими ненадежными машинами. Брюссель прикажет терпеть — и она будет терпеть колоссальные убытки из-за своих правительств, тяжело пораженных экологией головного мозга, что неминуемо убьет европейский автопром. Благостная картина вырисовывается. Жаль, что не слишком жизненная.

Ибо реальная угроза президентству (а может быть, даже жизни) Дональда Джона Трампа таится вовсе не в его антимигрантской или антикитайской политике. Сопротивление экологического лобби, бессмысленное и беспощадное, сломить будет весьма непросто — слишком много было вкачано ресурсов в «зеленое» движение. И эти ребята найдут способ укоротить руки несистемному политику — не мытьем, так катаньем.

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2 февраля 2017
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