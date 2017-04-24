В России насчитали 3,5 млн. праворульных автомобилей

По состоянию на конец 2016 — начало 2017 года в органах ГИБДД России было зарегистрировано около 3,5 млн легковых автомобилей. При общей численности автопарка на уровне более 42 млн. машин, доля «праворулек» в нем составила около 8,3%.

Напомним, что в 2015 году в России насчитывалось 3,7 авто с правым рулем и их доля в автопарке страны составляла 9,1%. Ка и годом ранее, сейчас более 80% праворульного парка зарегистрировано в Сибири и на Дальнем Востоке — в сумме чуть менее 3 млн. На Урале оказалось 186 000 таких машин, в Центральном округе — 132 6000, в Южном — 128 600, в Приволжском ФО — 86 000 и на Северо-Западе страны — 31 тысяча. Меньше всего «праворулек», 21 000, зарегистрировано на Северном Кавказе.