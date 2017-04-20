Как «бесплатно» купить новый Hyundai Solaris

Приобрести новую иномарку в последнее время становится все сложнее, даже если «колеса» нужны позарез. Машины дорожают, а зарплаты не растут. Особенно сильно этот эффект заметен в сегменте бюджетных авто, где покупатель вынужден считать каждую копейку. Даже если речь идет о покупке машины в кредит. Однако сегодня на рынке появляются предложения, позволяющие даже очень небогатой семье купить новый автомобиль с минимальными потерями. Практически все автопроизводители в качестве обязательного условия для такой сделки просят внести часть стоимости выбранного транспортного средства. Как правило, речь идет о 20−30 процентах стоимости в виде первоначального взноса. Средний ценник на бюджетную иномарку сейчас находится где-то в районе 600 000 рублей и потенциальному владельцу такого авто приходится изыскивать более чем внушительные для его бюджета суммы. А автопром словно издевается: выводит на рынок, несмотря на все «слезы в экономике» России, все новые модели. Появившийся недавно в дилерских центрах Hyundai Solaris второго поколения яркий тому пример.
Внешне новый «Солярис» стал одновременно элегантнее и агрессивнее, в первую очередь благодаря подчеркнуто массивной шестиугольной решетке радиатора, подтянутым бамперам и элегантной светодиодной полоске дневных ходовых огней. Модные задние фонари стреловидной формы придают облику машины известную долю экспрессии. Добавьте в этот «букет» эффектный дизайн легкосплавных колесных дисков и любуйтесь не по-бюджетному солидным автомобилем. Который, кстати, стал на 30 мм длиннее и шире модели-предшественницы. В салоне «корейца» о принадлежности к сегменту недорогих автомобилей напоминает лишь относительно твердый пластик. В отделке дверей появились мягкие вставки, центральная консоль развернулась в сторону водителя, как в BMW. Теперь она может похвастать 7-дюймовым сенсорным мультимедийным дисплеем с симпатичной графикой и четкими реакциями на команды.
Заметим также, что корейские инженеры очень серьезно поработали над модернизацией задней подвески модели. На смену гидоусилителю рулевого управления пришел электроусилитель. Подверглись доработкам как механическая, так и автоматическая шестиступенчатые коробки передач. Под них, фактически заново, оптимизировали моторы, устанавливаемые на Solaris — 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые агрегаты. Отличная машина. И что особенно приятно, именно в случае с ней, мечта зайти в фирменный шоу-рум с одним лишь паспортом в кармане и выехать за его ворота на новенькой машине, не заплатив ни копейки, с некоторых пор оказалась вполне осуществима.
Это стало возможно благодаря уникальной — без преувеличения — на данный момент программе «Хендэ Мотор СНГ», с помощью которой кредит на покупку нового Hyundai Solaris можно получить без какого-либо первоначального взноса. Называется она «СТАРТ с нулевым первоначальным взносом». На практике это реализуется следующим образом. Покупатель машины заключает в автосалоне одновременно два кредитных договора сроком на три года. Первый из них — автокредит по программе «Старт» на 80% от стоимости автомобиля , — оформляется в рамках программы государственного субсидирования под 11,25% годовых. Второй — потребительский кредит, который покрывает до 20% оставшейся стоимости автомобиля по ставке 19,9%. Что важно, даже если Клиент распологает небольшой суммой собственных стредств, он может купить автомобиль взяв ровно столько, сколько ему не хватает.
Стоит отметить, что ежемесячные платежи по этим двум кредитам клиент будет вносить в один день во одном месте, что несомненно удобно. При этом у клиента есть возможность закрыть потребительский кредит досрочно независимо от основного автокредита. Говорить о процентах можно долго, но гораздо нагляднее будет перевести их в конкретные цифры, больше всего интересующие потенциального покупателя — в размер ежемесячного платежа. Для примера рассмотрим случай покупки нового Hyundai Solaris в базовой комплектации Active с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. и шестиступенчатой «механикой» в трансмиссии.
Максимальная рекомендованная цена такой машины составляет 599 000 рублей. За эти деньги потенциальный владелец получает 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовку, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему мониторинга давления в шинах (TPMS), регулируемые по высоте сиденье водителя, рулевую колонку и передние ремни безопасности, а также передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и систему управления стабилизацией (VSM), объединяющую электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS). Приобретение нового Solaris по программе «СТАРТ с нулевым первоначальным взносом» означает ежемесячный платеж от 13 913 рублей. По нынешним временам — более чем подъемная сумма. Заметим, что первый месяц после покупки новоиспеченный автовладелец фактически будет ездить на машине бесплатно. При этом корейский автопроизводитель гарантирует, что так же бесплатно все клиенты при покупке нового Solaris в рамках программы «СТАРТ с нулевым первоначальным взносом» получают полис каско. А возраст и водительский стаж на условия договора страхования никакого влияния не оказывают, что можно смело считать редкостью на современном страховом рынке.
Вот что рассказала одна из первых покупательниц Hyundai Solaris по программе «СТАРТ с нулевым первоначальным взносом» Ольга Бондаренко из Москвы: «Программа показалась мне очень удобным вариантом. Так случилось, что копить на первоначальный взнос возможности не было, а машина нужна уже сейчас. В такой ситуации два кредита оказались неплохим выходом. В автосалоне все оформили достаточно быстро. В общем, я покупкой довольна».