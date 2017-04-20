Как «бесплатно» купить новый Hyundai Solaris

Внешне новый «Солярис» стал одновременно элегантнее и агрессивнее, в первую очередь благодаря подчеркнуто массивной шестиугольной решетке радиатора, подтянутым бамперам и элегантной светодиодной полоске дневных ходовых огней. Модные задние фонари стреловидной формы придают облику машины известную долю экспрессии. Добавьте в этот «букет» эффектный дизайн легкосплавных колесных дисков и любуйтесь не по-бюджетному солидным автомобилем. Который, кстати, стал на 30 мм длиннее и шире модели-предшественницы. В салоне «корейца» о принадлежности к сегменту недорогих автомобилей напоминает лишь относительно твердый пластик. В отделке дверей появились мягкие вставки, центральная консоль развернулась в сторону водителя, как в BMW. Теперь она может похвастать 7-дюймовым сенсорным мультимедийным дисплеем с симпатичной графикой и четкими реакциями на команды.

Заметим также, что корейские инженеры очень серьезно поработали над модернизацией задней подвески модели. На смену гидоусилителю рулевого управления пришел электроусилитель. Подверглись доработкам как механическая, так и автоматическая шестиступенчатые коробки передач. Под них, фактически заново, оптимизировали моторы, устанавливаемые на Solaris — 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые агрегаты. Отличная машина. И что особенно приятно, именно в случае с ней, мечта зайти в фирменный шоу-рум с одним лишь паспортом в кармане и выехать за его ворота на новенькой машине, не заплатив ни копейки, с некоторых пор оказалась вполне осуществима.