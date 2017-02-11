«ЭРА-ГЛОНАСС» обрушила торговлю автомобилями на Дальнем Востоке

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к спаду ввоза автомобилей. За февраль ввезли всего 25 поддержанных авто», — приводит агентство «Интерфакс» слова и.о. первого заместителя начальника городской таможни Алексея Кузьмина.

C начала года на Дальнем Востоке было оформлено более тысячи авто. И только 600 из них получили паспорт технического средства (ПТС) на основе прошлогодних документов — эти автомобили покинули порт, а примерно 400 машин до сих пор остаются в отстойниках. Самое интересное, что задолго до 1 января было понятно, что эта проблема возникнет, о чем неоднократно писал портал «АвтоВзгляд».

«На сегодняшний день порядок выдачи ПТС в случае дооборудования системой „ЭРА-ГЛОНАСС“ отсутствует. Этот вопрос не входит в компетенцию таможенных органов и должен быть адресован Минпромторгу», — объяснил проблему пресс-секретарь Владивостокской таможни Павел Тулупов. Действительно, для того, чтобы получить ПТС, собственнику необходимо пройти ряд дополнительных процедур, однако на Дальнем Востоке нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Жители региона пишут петиции во все инстанции с требованием либо отменить введенное правило, либо предоставить законную возможность установить систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Ответа до сих пор нет, хотя на дворе уже середина февраля.