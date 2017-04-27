Ford обучит чеченцев безопасно водить автомобили

По данным ГИБДД России, в минувшем году произошло без малого 12 000 аварий с участием водителей, чей стаж не превысил двух лет. Специалисты «Академии безопасного вождения Ford» провели любопытный опрос, в результате которого выяснили, что начинающим водителям полученных в автошколах знаний явно недостаточно.

Очевидно, что приобрести шоферский опыт поможет только практика и учеба на своих ошибках, которые, увы, могут быть и весьм трагическими. Поэтому «фордовцы» подготовили цикл новых упражнений для отработки экстремальных ситуаций, возникающих на дороге в результате неправильных маневрирований и обгонов. Принять участие в программе, как уже было сказано, абсолютно безвозмездно могут жители Казани, Сочи и Грозного.