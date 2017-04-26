Инспекторам ГИБДД снова разрешили прятаться в кустах с радарами

Запрет на использование гаишниками ручных измерителей скорости, наложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым с лета прошлого года, снят. По информации «Коммерсанта», пресловутые «фены» уже вовсю применяются сотрудниками ДПС «в половине субъектов России с учетом складывающейся обстановки с аварийностью».
Дело в том, что Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) составил для разработчиков мобильных «спидганов» техническое задание, в котором указал необходимость инсталляции софта, исключающего возможность удаления зафиксированных записей. Иначе говоря, лишил полицейских возможности зарабатывать себе на карман. Правда, это только в теории.