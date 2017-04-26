Инспекторам ГИБДД снова разрешили прятаться в кустах с радарами

Фото: Геннадий Черкасов
Придорожные полицейские аккурат в преддверии дачного сезона получили официальное добро на использование мобильных радаров, фиксирующих нарушения скоростного режима. То есть засады и «развод» водителей на деньги вновь возвращаются в нашу автомобильную жизнь.
Мирон Горин

Запрет на использование гаишниками ручных измерителей скорости, наложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым с лета прошлого года, снят. По информации «Коммерсанта», пресловутые «фены» уже вовсю применяются сотрудниками ДПС «в половине субъектов России с учетом складывающейся обстановки с аварийностью».

Дело в том, что Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) составил для разработчиков мобильных «спидганов» техническое задание, в котором указал необходимость инсталляции софта, исключающего возможность удаления зафиксированных записей. Иначе говоря, лишил полицейских возможности зарабатывать себе на карман. Правда, это только в теории.

Фото: Геннадий Черкасов

Да, радар заблокируется даже при попытке извлечения из него карты памяти, а полученные фотоматериалы должны будут совпадать с количеством выписанных протоколов. Только что с того, если устройство тут же сможет разблокировать руководитель подразделения. А это значит, что гаишники как и прежде будут разводить водителей на деньги, но только с ведома начальства.

Впрочем, инспекторы — к гадалке не ходи — и раньше в большинстве своем делились заработанным за смену «леваком» с дающими им эту возможность «боссами», а теперь от последних служивые не смогут утаить и рубля. Сомнений нет, что ввиду ужесточения «контроля» за коррупционным взаимодействием гайцов с водителями расценки на тариф «договориться на месте» существенно вырастут. А ведь неплохой, надо сказать, придумали способ в ГИБДД России узаконить процветающий десятилетиями дорожный «бизнес».

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26 апреля 2017
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