Инспекторам ГИБДД снова разрешили прятаться в кустах с радарами

Да, радар заблокируется даже при попытке извлечения из него карты памяти, а полученные фотоматериалы должны будут совпадать с количеством выписанных протоколов. Только что с того, если устройство тут же сможет разблокировать руководитель подразделения. А это значит, что гаишники как и прежде будут разводить водителей на деньги, но только с ведома начальства.

Впрочем, инспекторы — к гадалке не ходи — и раньше в большинстве своем делились заработанным за смену «леваком» с дающими им эту возможность «боссами», а теперь от последних служивые не смогут утаить и рубля. Сомнений нет, что ввиду ужесточения «контроля» за коррупционным взаимодействием гайцов с водителями расценки на тариф «договориться на месте» существенно вырастут. А ведь неплохой, надо сказать, придумали способ в ГИБДД России узаконить процветающий десятилетиями дорожный «бизнес».