Volkswagen Golf потерял звание самого популярного автомобиля Европы

Фото: Ford
По итогам марта Volkswagen Golf впервые за семь лет был отодвинут с верхней строчки рейтинга популярности легковых автомобилей на европейском рынке.
Эдуард Раскин

Его обидчиком стала совершенно неожиданная модель. До данным компании JATO Dynamics ею стала непритязательная Ford Fiesta, которая была распродана тиражом 47 263 экземпляров против 46 795 у бывшего лидера.

Всего европейцы зарегистрировали в прошлом месяце 1,93 млн. автомобилей, что на 10,8% выше, чем в марте 2016 года. Интересно, что этот результат — самый высокий за все время, когда JATO Dynamics проводила свой мониторинг рынка. И благодаря такому рывку Европа обошла США с их 1,5 млн. автомобилей.

Напомним, что в России по данным Ассоциации европейского бизнеса было продано в марте продали 137 894 легковушек, и это на 9,4% больше, чем годом ранее.

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29 апреля 2017
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