Как разговаривать с инспектором ГИБДД, требующим доверенность на машину

И, что характерно, совершенно не важно кому именно принадлежит машина: физлицу, предприятию, общественной организации. Да хоть марсианам! Это не полицейского ума дело. Хотя очень часто они сильно радуются, если авто зарегистрировано на юрлицо и начинают требовать от водителя другую бумагу — путевой лист! Для начала стоит поинтересоваться у служивого: в каком именно правовом акте требование путевого листа прописано. Ссылки на любые «разъяснения» генералов ГИБДД не подходят: генералы, к нашему счастью, своей волей у нас пока законы не пишут. Что же касается путевого листа, то его требуется иметь водителю лишь когда машина используется при коммерческих перевозках грузов или пассажиров, поскольку он нужен для ведения фискальной отчетности. В подтверждение этого следует ссылаться на приказа Минтранса № 152 от 18 сентября 2008 года.

Порой полицейские любители доверенностей «включают дурака» и угрожают задержать вашу машину как угнанную, раз у вас нет доверенности или «путевого». Не нервничайте и вежливо поинтересуйтесь для начала у придорожного вымогателя: находится ли она в розыскной базе? А если нет, то какими правовыми основаниями будет оперировать ваш визави при оформлении постановления об изъятии? Ну и не забудьте демонстративно звонить при этом на все возможные «горячие линии» — прокуратуры, СК, МВД…