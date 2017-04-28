Как разговаривать с инспектором ГИБДД, требующим доверенность на машину

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Поголовно все дорожные полицейские в нашей стране совершенно точно знают, что водитель не обязан возить с собой доверенность на машину, даже если не является ее владельцем. Но какой провинциальный страж порядка устоит от соблазна лишний раз «развести» водителя на взятку?
Максим Строкер

Майские праздники, да и вообще надвигающийся летний сезон отпусков, означают для многих из нас дальнюю поездку на машине. И как правило — через зоны ответственности провинциальных полицейских, которые традиционно смотрят на приезжих и проезжих отдыхающих исключительно как на источник пополнения личного кошелька. Это в Москве сотрудники ГИБДД в массе своей корректны и относительно неплохо отучены от совсем уж наглых вымогательств взяток на ровном месте. А в «замкадье» все по-другому.

Там вполне можно столкнуться с требованием предъявить доверенность в случае, если вы управляете машиной, зарегистрированной на супруга или, что еще «интересней» для придорожного вымогателя в погонах, арендованным транспортом. В первом случае на мутные «заходы» стража порядка следует отвечать четкой ссылкой на пункт 2.1.1 ПДД. Согласно ему, водитель обязан предоставить сотруднику полиции для проверки лишь водительское удостоверение, регистрационные документы на машину и оригинал полиса ОСАГО. Хотя в случае приобретения e-ОСАГО достаточно простой распечатки документа. На этом список водительских бумаг, касающихся придорожного полицейского, исчерпывается полностью.

И, что характерно, совершенно не важно кому именно принадлежит машина: физлицу, предприятию, общественной организации. Да хоть марсианам! Это не полицейского ума дело. Хотя очень часто они сильно радуются, если авто зарегистрировано на юрлицо и начинают требовать от водителя другую бумагу — путевой лист! Для начала стоит поинтересоваться у служивого: в каком именно правовом акте требование путевого листа прописано. Ссылки на любые «разъяснения» генералов ГИБДД не подходят: генералы, к нашему счастью, своей волей у нас пока законы не пишут. Что же касается путевого листа, то его требуется иметь водителю лишь когда машина используется при коммерческих перевозках грузов или пассажиров, поскольку он нужен для ведения фискальной отчетности. В подтверждение этого следует ссылаться на приказа Минтранса № 152 от 18 сентября 2008 года.

Порой полицейские любители доверенностей «включают дурака» и угрожают задержать вашу машину как угнанную, раз у вас нет доверенности или «путевого». Не нервничайте и вежливо поинтересуйтесь для начала у придорожного вымогателя: находится ли она в розыскной базе? А если нет, то какими правовыми основаниями будет оперировать ваш визави при оформлении постановления об изъятии? Ну и не забудьте демонстративно звонить при этом на все возможные «горячие линии» — прокуратуры, СК, МВД…

полис страхования, ГИБДД
28 апреля 2017
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