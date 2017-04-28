Как разговаривать с инспектором ГИБДД, требующим доверенность на машину

Майские праздники, да и вообще надвигающийся летний сезон отпусков, означают для многих из нас дальнюю поездку на машине. И как правило — через зоны ответственности провинциальных полицейских, которые традиционно смотрят на приезжих и проезжих отдыхающих исключительно как на источник пополнения личного кошелька. Это в Москве сотрудники ГИБДД в массе своей корректны и относительно неплохо отучены от совсем уж наглых вымогательств взяток на ровном месте. А в «замкадье» все по-другому.
Там вполне можно столкнуться с требованием предъявить доверенность в случае, если вы управляете машиной, зарегистрированной на супруга или, что еще «интересней» для придорожного вымогателя в погонах, арендованным транспортом. В первом случае на мутные «заходы» стража порядка следует отвечать четкой ссылкой на пункт 2.1.1 ПДД. Согласно ему, водитель обязан предоставить сотруднику полиции для проверки лишь водительское удостоверение, регистрационные документы на машину и оригинал полиса ОСАГО. Хотя в случае приобретения e-ОСАГО достаточно простой распечатки документа. На этом список водительских бумаг, касающихся придорожного полицейского, исчерпывается полностью.