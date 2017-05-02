Mitsubishi выпустит новый седан и пикап

Как сообщает портал Carscoops со ссылкой на Тревора Манна, в настоящее время приоритетными для Mitsubishi являются страны Юго-Восточной Азии, Китай, а также США, где пикапы пользуются высоким спросом у автомобилистов.

Говоря о новой модели, Манн подчеркнул, что в ее основу ляжет платформа, разработанная альянсом Renault-Nissan. К тому же альянс примет участие и в создании седана, после того как Lancer уйдет в историю. Никаких других подробностей о новинках глава операционного департамента Mitsubishi раскрывать не стал.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Mitsubishi не планируют проводить слияние с Renault-Nissan. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров обоих автопроизводителей Карлос Гон на открытии завода Mitsubishi в Индонезии.