Выбираем солнцезащитные очки для водителя

Фото: www.fuva.nl
Ни для кого не секрет, что безопасность дорожного движения во многом зависит и от условий видимости. Ослепительные фары встречных машин, прямые солнечные лучи, блики — все это может спровоцировать не только аварийную ситуацию на дороге, но и ухудшение зрения водителя в принципе. Опущенный козырек — как вы, наверное, заметили — не всегда может решить эти проблемы, а вот правильно подобранные очки — вариант беспроигрышный. К тому же этот аксессуар очень стильно смотрится.
Виктория Базылева

Как показывают исследования, наиболее опасным для вождения без солнцезащитных очков является временной промежуток с 11 до 16 часов. Именно в этот период ультрафиолетовые лучи крайне беспощадны, а солнце сияет с максимальной яркостью. И несмотря на то, что в остальное время светило более благосклонно к человечеству, многим водителям все же приходится прищуриваться, спасаясь от ослепительного дневного «блеска». А ведь при этом сужается угол обзора и снижается концентрация внимания. К тому же доказано, что разглядеть препятствие с полузакрытыми веками удается лишь на расстоянии в пять метров — никак не больше.

Помимо солнца не меньшую угрозу для автомобилиста представляют мокрый асфальт, стекла попутных машин и витрин магазинов, а также любые темные помещения, к которым можно отнести тоннели, гаражи или подземные паркинги. Да, да — и здесь кроется опасность, ведь выезжая в «свет» водитель с непривычки на несколько секунд теряет возможность адекватного восприятия окружающей обстановки.

Фото: www.glare-guard.com

Очки, купленные на рынке по цене пяти бутылок средненького пива, лучше оставить дома или сразу отправить в мусорный контейнер. Дело в том, что их линзы лишены необходимой защиты от ультрафиолета: поток солнечного света напрямую «бьет» в сетчатку глаза, что приводит к ожогам и ухудшению зрения.

Что же, давайте попробуем разобраться с тем широким ассортиментом продукции, который предлагают бесчисленные салоны оптики. Специальные «стекла» для автомобилистов условно разделяются на четыре основных типа. Солнцезащитные очки с поляризационными линзами отлично защищают от ультрафиолетовых лучей и бликов. При этом, если вы чаще передвигаетесь в дневное время суток, лучше подойдут стандартные коричневые линзы, а если в темное — с желтым оттенком. Да и средняя цена такого аксессуара вполне приемлемая: она варьируется в диапазоне от 2000 до 10 000 рублей.

Фото: www.xxl.ua

Также существуют фотохромные очки, которые обеспечивают оптимальное затемнение в зависимости от уровня яркости. К примеру, если человек находится на улице в «пиковые» световые часы, линзы максимально затемнены, а в условиях пасмурной погоды или искусственного освещения они пропускают чуть больше света. Однако, и прайсы на «фотохромы» несколько выше: самые доступные варианты предлагаются по цене от 3000 рублей, в то время как их максимальная стоимость достигает отметки в 50 000 целковых.

В салонах оптики продаются и так называемые корригирующие или, проще говоря, медицинские очки со специальным покрытием. Их главная функция — корректировать зрительные нарушения. Однако помимо этого их линзы также оказывают и антибликовое действие — как раз то, что необходимо водителю. Особенно актуальны такие «окуляры» в темное время суток. Что же до цены, то здесь все очень индивидуально, ведь такие очки подбираются специалистами с учетом дефектов зрения пациента и его потребностей.

Четвертый вид очков — «Антифары». Они разработаны как раз для использования во время управления транспортным средством при осадках в виде дождей и снегов, а также в условиях тумана. Как правило, такие «стекла» подразумевают красноватые или желтоватые линзы. Одним из существенных плюсов «Антифар» является их способность к снижению переутомления глаз и, как следствие, сонливости. Покупка таких очков и не сильно бьет по карману — обзавестись ими можно по цене тех же бесполезных аксессуаров, которыми торгуют в придорожных палатках.

безопасность дорожного движения, аксессуары, дорога, трасса
1 мая 2017
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