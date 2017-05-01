Выбираем солнцезащитные очки для водителя

Также существуют фотохромные очки, которые обеспечивают оптимальное затемнение в зависимости от уровня яркости. К примеру, если человек находится на улице в «пиковые» световые часы, линзы максимально затемнены, а в условиях пасмурной погоды или искусственного освещения они пропускают чуть больше света. Однако, и прайсы на «фотохромы» несколько выше: самые доступные варианты предлагаются по цене от 3000 рублей, в то время как их максимальная стоимость достигает отметки в 50 000 целковых.

В салонах оптики продаются и так называемые корригирующие или, проще говоря, медицинские очки со специальным покрытием. Их главная функция — корректировать зрительные нарушения. Однако помимо этого их линзы также оказывают и антибликовое действие — как раз то, что необходимо водителю. Особенно актуальны такие «окуляры» в темное время суток. Что же до цены, то здесь все очень индивидуально, ведь такие очки подбираются специалистами с учетом дефектов зрения пациента и его потребностей.

Четвертый вид очков — «Антифары». Они разработаны как раз для использования во время управления транспортным средством при осадках в виде дождей и снегов, а также в условиях тумана. Как правило, такие «стекла» подразумевают красноватые или желтоватые линзы. Одним из существенных плюсов «Антифар» является их способность к снижению переутомления глаз и, как следствие, сонливости. Покупка таких очков и не сильно бьет по карману — обзавестись ими можно по цене тех же бесполезных аксессуаров, которыми торгуют в придорожных палатках.