Выбираем солнцезащитные очки для водителя

Как показывают исследования, наиболее опасным для вождения без солнцезащитных очков является временной промежуток с 11 до 16 часов. Именно в этот период ультрафиолетовые лучи крайне беспощадны, а солнце сияет с максимальной яркостью. И несмотря на то, что в остальное время светило более благосклонно к человечеству, многим водителям все же приходится прищуриваться, спасаясь от ослепительного дневного «блеска». А ведь при этом сужается угол обзора и снижается концентрация внимания. К тому же доказано, что разглядеть препятствие с полузакрытыми веками удается лишь на расстоянии в пять метров — никак не больше.
Помимо солнца не меньшую угрозу для автомобилиста представляют мокрый асфальт, стекла попутных машин и витрин магазинов, а также любые темные помещения, к которым можно отнести тоннели, гаражи или подземные паркинги. Да, да — и здесь кроется опасность, ведь выезжая в «свет» водитель с непривычки на несколько секунд теряет возможность адекватного восприятия окружающей обстановки.