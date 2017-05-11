Концепт BMW 8-серии дебютирует в конце мая

— BMW 8-й серии Купе создан на основе традиций, заложенных роскошными спортивными двухверными BMW прошлых лет и займет место автомобиля мечты в нашей модельной линейке. 8-я серия подчеркнет наше стремление всегда быть первыми в сегменте премиальных автомобилей. Уже сегодня я могу с уверенностью сказать вам, что это будет настоящее роскошное спорткупе, — говорит Харальд Крюгер.

Напомним, что в основу баварской «восьмерки» ляжет все та же модульная платформа CLAR, знакомая нам по 7-й серии. В настоящее время другие подробности об автомобиле не раскрываются, однако, предположительно, моторный ряд 8-й серии будет представлен шестицилиндровыми турбомоторами, а также восьмицилиндровым агрегатом мощностью в 450 л.с. По утверждению самих представителей BMW, конкурентами возрожденной «восьмерки» на мировом рынке станут Mercedes-Benz S-Class Coupe и Bentley Continental GT.