Массовым занижением выплат по ОСАГО занялась ФАС

ФАС намерена до конца июня 2017 года разработать новую методику расчета цены запчастей и ремонта, применяемую страховыми компаниями для начисления компенсаций по ОСАГО. Сейчас для этого применяются справочники, разработанные Российским союзом автостраховщиков (РСА) в 2014 году. Их применение обязательно для представителей страховых компаний, экспертов-автехников и судебных экспертов при проведении технической экспертизы транспортных средств при вычислении размера возмещения. В справочниках содержатся данные о средней стоимости запчастей, материалов и расценки мастеров длякаждой из 13 экономических зон РФ. Применение единой методики обязательно для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и для судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств.

Ранее портал АвтоВзгляд собщал, что в ФАС неоднократно поступали заявления от граждан, экспертов-техников и оценочных организаций, в которых сообщалось о несоответствии реальных рыночных цен соответствующим значениям, имеющимся в справочниках РСА. В связи с этим обратившиеся в ФАС граждане указывали на существенное занижение страховыми компаниями размеров выплат по ОСАГО. Вмешательство ФАС в эту схему позволяет надеяться на то, что в конце концов РСА хоть в какой-то степени приблизит расценки в своих справочниках к реальности.