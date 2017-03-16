BMW 740Ld xDrive: выше грошовых забот об экономии

Фото: BMW
Травля дизельных двигателей по всему миру началась не сегодня: старт был дан американцами, спустившими собак на несчастный Volkswagen, который намудрил с программным обеспечением, занижавшим реальный уровень вредных выбросов. Однако многие компании самоотверженно игнорируют нападки СМИ на дизеля и продолжают вооружать ими свои автомобили.
Вадим Устинов

Вот, например, баварцы. Они упорно вносят моторы на тяжелом топливе в список силовых агрегатов практически для большинства своих моделей. Дизельные двигатели получила даже совсем не массовая 7-я серия. Вот-вот — автомобили класса люкс, да еще и в версии с удлиненной базой гордо носят на кромке багажника хромированные литеры Ld, недвусмысленно сообщающие любому мало-мальски посвященному автолюбителю, что находится под капотом у этих «семерок». Не удивительно ли?

Как мне удалось выяснить опытным путем — совершенно никого такой мезальянс не удивляет. Начнем с того, что выдать секрет могут лишь те самые вышеупомянутые буквы, да тахометр с укороченной до 6000 оборотов шкалой. Ни визуально, ни акустически автомобиль с дизельным мотором ничем не отличается от бензинового — тот же силуэт, та же оптика, те же горизонтально ориентированные хромированные насадки выпускной системы, в конце концов.

Ну, а сизый дым из выхлопных труб и раздражающе громкое тарахтение давно уже не являются признаком дизелей — большинство нынешних автовладельцев об этом и думать забыло.

Действительно, нажатие кнопки пуска двигателя производит примерно тот же эффект, что и на бензиновой модификации — салон наполняет тихий, ровный рокот рядной турбошестерки — среднего по мощности дизеля в линейке моторов 7-й серии, выдающего 320 л.с. Его низкое звучание вполне мелодично и весьма приятно уху.

И это очень важно. «Семерка», как ни крути, являет собой передвижной диван — другими словами, предназначена не для водителя, а для пассажира на заднем правом кресле. Поэтому особое значение имеет как раз акустический комфорт, насыщенность модными электронными девайсами, качество аудиосистемы, возможность управлять мультимедийкой со второго ряда, функция массажа и прочие, не имеющие никакого отношения к ездовым повадкам автомобиля, сибаритские удовольствия. Не последнее место отводится также плавности хода, которую обеспечивает полностью пневматическая подвеска с системой автоматической регулировки жесткости амортизаторов.

Но наличие всего перечисленного, естественно, никоим образом не связано с тем, на каком топливе работает мотор. И тут поневоле придется углубиться в материи, не имеющие для класса люкс первостепенного значения, а именно — поговорить о динамике этого автомобиля длиной свыше 5,2 м со снаряженной массой под 2 тонны.

Вроде бы ожидать от подобного монстра спортивных повадок нелогично. Однако при пиковом крутящем моменте в ошеломляющие 680 Нм, достигаемом уже при 1750 об/мин, старт с места впечатляет. Что, в технических характеристиках указано 5,2 секунды до сотни? Верю, и охотно. Спина, вжимаемая ускорением в кресло, со всей несомненностью об этом свидетельствует.

На ходу ощущения не столь экстремальны. По крайней мере, более компактные и юркие баварские модели демонстрируют куда большую прыть на дороге — так оно и понятно. Речи о том, что машина недостаточно управляема, конечно же не идет. Руля она слушается идеально, на педаль газа реагирует своевременно, повороты проходит как по рельсам. Но динамики ей на мой персональный вкус все-таки чуть-чуть, но не хватает.

Может быть, виновата полка пикового крутящего момента, которая заканчивается уже на 2250 оборотах? Хотя по большому счету это откровенная придирка, вызванная магией двуцветного пропеллера на капоте. В любом другом случае мне бы и в голову не пришло заикнуться о недостаточной резвости машины.

Но что неоспоримо, неопровержимо и невероятно, так это то, что мотор отличается на удивление скромным аппетитом. На дорогу до села Вятское, расположенного в 35 км за Ярославлем, и обратно в Москву хватило одного-единственного бака, в котором и по возвращении плескалось еще немало топлива. При цене автомобиля в 6 450 000 рублей низменные заботы о грошовой экономии должны быть его владельцу, разумеется, чужды и даже отвратительны, — я веду речь немного о другом. Возможность по нескольку дней не навещать заправки тоже дорогого стоит…

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16 марта 2017
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