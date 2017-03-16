BMW 740Ld xDrive: выше грошовых забот об экономии

Вот, например, баварцы. Они упорно вносят моторы на тяжелом топливе в список силовых агрегатов практически для большинства своих моделей. Дизельные двигатели получила даже совсем не массовая 7-я серия. Вот-вот — автомобили класса люкс, да еще и в версии с удлиненной базой гордо носят на кромке багажника хромированные литеры Ld, недвусмысленно сообщающие любому мало-мальски посвященному автолюбителю, что находится под капотом у этих «семерок». Не удивительно ли?

Как мне удалось выяснить опытным путем — совершенно никого такой мезальянс не удивляет. Начнем с того, что выдать секрет могут лишь те самые вышеупомянутые буквы, да тахометр с укороченной до 6000 оборотов шкалой. Ни визуально, ни акустически автомобиль с дизельным мотором ничем не отличается от бензинового — тот же силуэт, та же оптика, те же горизонтально ориентированные хромированные насадки выпускной системы, в конце концов.