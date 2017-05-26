АВТОВАЗ представит на Московском автосалоне новую модель

Фото: cardesign.ru
В следующем году на Московском международном автосалоне АВТОВАЗ презентует очередную новинку. Об этом в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказал шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.
Вячеслав Василенко

– Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт, — заявил «АвтоВзгляду» Стив Маттин.

Правда, никаких подробностей о прототипе он, увы, не сообщил. Но заметил, что «этот концепт имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство».

Другими словами, речь идет не просто об имиджевой концептуальной модели, а о предтече будущей серийной машины Волжского автозавода.

АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, прототипы, автосалоны, концепты
26 мая 2017
233