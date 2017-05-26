АВТОВАЗ представит на Московском автосалоне новую модель

– Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт, — заявил «АвтоВзгляду» Стив Маттин.

Правда, никаких подробностей о прототипе он, увы, не сообщил. Но заметил, что «этот концепт имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство».

Другими словами, речь идет не просто об имиджевой концептуальной модели, а о предтече будущей серийной машины Волжского автозавода.