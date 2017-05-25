В Тольятти продают «Жигули» по цене Porsche Macan

Как указано в объявлении, эта LADA-21033 является музейным экспонатом в частной коллекции. Прежний хозяин очень внимательно относился к машине, храня ее при температуре в 18 градусов.

Под капотом «Жигулей» расположен 1,3-литровый двигатель, развивающий мощность в 69 л. с. Заднеприводный автомобиль укомплектован механической коробкой передач.

Отмечается, что на одометре 38-летнего вазовского седана значится пробег всего в 109 километров. В объявление также указано, что «Жигули» окрашены в ярко-зеленый цвет.

Напомним, что тольяттинцы разрабатывали LADA-2103 «Жигули» совместно с итальянской компанией Fiat. Эта модель производилась на протяжении 12 лет с 1972 по 1984 год. В свое время автомобиль пользовался высоким спросом даже на Западе, где он продавался под названием LADA 1500.