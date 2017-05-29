Новый мировой рекорд на трассе Нюрбургринг установил суперкар McLaren P1 LM

Шесть минут и 43,2 секунды потребовалось суперкару McLaren P1 LM, чтобы преодолеть 22,8 километра извилистой гоночной трассы Nordschleife — «Северной петли». Такое время круга позволило британском болиду установить рекорд скорости Нюрбургринга. Машина, выпущенная тиражом всего в пять экземпляров, побило прежний рекорд трассы, равный шести минутам и 52 секундам, установленный ранее Lamborghini Huracan Performante. Под капотом нового рекордсмена «Северной петли» установлен 4-литровый турбомотор с отдачей в 1000 л. с.

По сравнению с уже известной публике моделью McLaren P1 GTR, McLaren P1 LM получил модернизированное заднее антикрыло, крупный передний сплиттер и завихрители. Ддоработки дали возможность повысить прижимную силу на 40%. Помимо этого, P1 LM оборудовали верхом, исполненным из карбона и увеличили долю карбона в прочих элементах интерьера и экстерьер. Благодаря этому удалось снизить вес машины на 60 кг.