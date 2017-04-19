Шанхай-2017: Renault показала гоночный болид будущего

В Renault уверены, что в центре внимания должен быть пилот — благодаря прозрачному кокпиту и шлему зрителями будет удобнее наблюдать за гонщиком в ходе состязаний. Зрелищность соревнований повысится за счет светодиодных оптических элементов, встроенных в колеса, а безопасность — благодаря системе автономного управления.

Ожидается, что французские болиды смогут гораздо быстрее ездить, ведь у концерна Renault за плечами огромный опыт разработок в области систем полного привода, полноуправляемых шассси и аккумуляторных батарей высокой плотности. При этом автостроитель уделяет особое внимание и экологии: предполагается, что за десять лет объем топливного бака автомобилей сократится вдвое, а передвижение по пит-лейну будет осуществляться исключительно на электрической тяге.

— Одна из задач Renault Sport Racing — направлять будущее развитие «Формулы-1» в сторону привлечения большего числа болельщиков, что соответствует стратегическим задачам Группы Renault. Мы надеемся, что этот концепт, воплощающий наши идеи и цели, будет способствовать активному обмену мнениями с гоночным сообществом, фанатами серии и энтузиастами, — сказал управляющий директор Renault Sport Racing Сирил Абитебуль.