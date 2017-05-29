Volkswagen не думает о «Москвичах»

Информация о якобы имевшем место заявлении неких представителей Volkswagen Group о планах возрождения российского автобренда «Москвич» оказалась, судя по всему, не более чем слух. Информацию об этом подхватила масса интернет-СМИ, вспомнив, что несколько лет назад немецкий автоконцерн приобрел права на марку «Moskvich».

Представители российского офиса Volkswagen не смогли никак прокомментировать сообщения о возрождении советского «Москвича» под немецким крылом на том основании, что у них нет по этому поводу абсолютно никакой информации. Напомним, что последняя машина марки «Москвич» — Москвич-2141 — сошла с конвейера московского «Автозавода имени Ленинского Комсомола» (АЗЛК) в 2001 году. А в 2010 году предприятие после затяжного периода банкротства и правовых пертурбаций было ликвидировано. В данный момент на части бывшей территории АЗЛК располагаются производственные мощности предприятия «Автофрамос» французской компании Renault.