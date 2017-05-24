Европейские автомобилисты предпочитают Volkswagen

Согласно данным JATO Dynamics, объемы продаж Volkswagen Golf в Европе сократились аж на 28,1% по отношению к апрелю прошлого года. Но несмотря на это, «Гольф» вернул себе звание лидера рынка, оставив конкурентов далеко позади.

Так, вторым стал Renault Clio: этими машинами обзавелись 26 088 европейцев, а это на 7,1% меньше, нежели в прошлом году. На третью строчку вырвался еще один представитель Volkswagen — младший Polo, разошедшийся тиражом в 24 775 автомобилей (-11,4%).

Примечательно, что и четвертое место досталось «Фольксвагену»: европейские дилеры реализовали 19 864 кроссовера Tiguan, а это на 71,6% больше, чем в апреле 2016-го. Замыкает лидерскую пятерку Peugeot 208 — таких машин было продано 19 293 экземпляра (-15,7%).

Отметим также, что Ford Fiesta, потеснившая с пьедестала Volkswagen Golf в марте, в этот раз оказалась лишь восьмой. В пользу «американца» сделали выбор 17 943 автомобилиста.