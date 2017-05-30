Производство Chevrolet Niva восстановлено

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ запустило сборочный конвейер внедорожника Chevrolet Niva, остановленный в середине мая. Как сообщалось ранее, 17 мая его работа была прекращена из-за критической нехватки необходимых деталей, вызванной проблемами с одним из поставщиков комплектующих — ООО Завод Автокомпонент. Он приостановил тогда поставки своей продукции в адрес ЗАО Джи Эм-АвтоВАЗ. Согласно последним данным, на данный момент между GM-АвтоВАЗ и «Автокомпонентом» достигнуты временные договоренности, позволившие восстановить поставки и возобновить с 30 мая производство Chevrolet Niva. Детали неувязок между GM-АвтоВАЗ и поставщиком комплектующих не разглашаются.

КТО ТАКОЙ АВТОКОМПОНЕНТ?

Нижегородский производитель автокомплектующих группа компаний «Автокомпонент» поставляет на GM-АвтоВАЗ для сборки внедорожников Chevrolet Niva около 100 наименований деталей. Номенклатура компонентов, изготавливаемая предприятием в интересах GM-АвтоВАЗ, как ранее сообщала пресс-служба «Автокомпонент», включает широкий спектр изделий — от воздухопроводов и отопителей до пластиковых вставок для панели приборов.