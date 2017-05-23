Выпуск Chevrolet Niva прекращен

Представители GM-АвтоВАЗ распространили сообщение о том, что конвейер завода, на котором собирают Chevrolet Niva, остановлен на неопределенный срок. «С 17 мая 2017 года поставщик ООО Завод Автокомпонент прекратил поставки комплектующих в адрес компании ЗАО Джи Эм-АвтоВАЗ. В связи c этим, конвейер СП вынужденно приостановлен», — сообщает СП.

КТО ТАКОЙ «АВТОКОМПОНЕНТ»?

Нижегородский производитель автокомплектующих группа компаний «Автокомпонент» до последнего времени поставлял на GM-АвтоВАЗ для сборки внедорожников Chevrolet Niva около 100 наименований деталей. Номенклатура компонентов, изготавливаемая предприятием в интересах GM-АвтоВАЗ, как ранее сообщала пресс-служба «Автокомпонент», включает широкий спектр изделий — от воздухопроводов и отопителей до пластиковых вставок для панели приборов.