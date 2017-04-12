Chevrolet Niva получила новые опции и высокие ценники

Так, уже в базовой комплектации Chevrolet Niva будет оснащена системой автоматического включения ближнего света, обновленной приборной панелью с возможностью регулировки подсветки, а также USB-розеткой для подзарядки мобильных устройств. Набор опций пополнится и охлаждаемым бардачком, но импровизированным мини-холодильником стандартная версия не располагает — он появится в более дорогих. Топовые GLC и LE+ для удобства водителя и пассажиров оснастили многофункциональным подлокотником и камерой задней вида, задние двери автомобиля затонировали.

Что же до прайса, то цена Chevrolet Niva в базовой комплектации L составит 588 000 рублей, а чуть в более богатой LC — 630 000. Внедорожник в версии GL обойдется уже в 670 000 рублей, в то время как LE — на четыре тысячи дороже. За GLC придется выложить 719 500 целковых, при этом топовая LE+ выудит из кошелька покупателя 732 500 рублей.