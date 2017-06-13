UAZ представил новую модель

Журналистам журнала «За рулем» удалось сфотографировать серийную машину грузоподъемностью 1,5 тонны, которая будет доступна, как с моноприводом, так и со всеми ведущими колесами.
Никаких других подробностей о новинке пока не сообщалось.
Журналистам журнала «За рулем» удалось сфотографировать серийную машину грузоподъемностью 1,5 тонны, которая будет доступна, как с моноприводом, так и со всеми ведущими колесами.
Никаких других подробностей о новинке пока не сообщалось.
По предварительным данным, UAZ Profi поступит на вооружение Российской армии, а гражданская версия авто появится в продаже в середине лета.
Хочется надеяться, что «уазовцы» все же устранили на машине дефект задних амортизаторов, которые отрывались прямо во время испытательных тестов.