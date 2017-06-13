UAZ представил новую модель

Фото: UAZ
В рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов России» Ульяновский автозавод устроил закрытую презентацию нового грузовичка UAZ Profi. Да, автомобиль назвали именно так, а не Cargo, как предполагалось ранее.
Мирон Горин

Журналистам журнала «За рулем» удалось сфотографировать серийную машину грузоподъемностью 1,5 тонны, которая будет доступна, как с моноприводом, так и со всеми ведущими колесами.

Никаких других подробностей о новинке пока не сообщалось.

Фото: За Рулем

По предварительным данным, UAZ Profi поступит на вооружение Российской армии, а гражданская версия авто появится в продаже в середине лета.

Хочется надеяться, что «уазовцы» все же устранили на машине дефект задних амортизаторов, которые отрывались прямо во время испытательных тестов.

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13 июня 2017
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