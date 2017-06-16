Объявлены цены на обновленный Hyundai Sonata

Так, рестайлинговый Hyundai Sonata, ориентированный на рынки стран Северной Америки, обзавелся видоизмененной оптикой, перелицованными бамперами, 17- и 18-дюймовыми колесами, а также новой шестиугольной радиаторной решеткой. Некоторые изменения произошли и в салоне машины: к примеру, несколько иначе теперь выглядит блок управления климат-контролем. Североамериканским покупателям седан предлагается в двух модификациях: со 185-сильным атмосферным двигателем и турбомотором мощностью 245 л. с., сообщает NJcar.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что обновленный Hyundai Sonata седьмого поколения в октябре нынешнего года доберется и до России. По неподтвержденным данным, в нашей стране автомобиль будет продаваться со 150-, 185- и 245-сильными двигателями, безальтернативно агрегатированными с восьмиступенчатым автоматом. Подробную информацию о модели и российские цены производитель объявит дополнительно ближе к началу продаж.