Баварцы готовят к премьере электрическую BMW 3-й серии

Как сообщает немецкое издание Automotive News, максимальная дальность хода электрической BMW 3-й серии в идеальных условиях составит более 400 километров, в то время как Tesla Model 3 без дополнительной подзарядки может проехать до 350 км.

Предполагается, что автомобиль появится в продаже уже в конце нынешнего года. Однако никаких других подробностей о новинке в настоящее время не раскрывается.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что серийное производство Tesla Model 3 американцы наладят в июле. Моторная гамма лифтбэка ограничена лишь одним двигателем, благодаря которому новинка разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунд.