Тест-драйв Nissan GT-R: не промочи штаны

Фото: Вячеслав Василенко
Если в последний раз ваши ладони потели, когда придя домой после школы вы тайком просматривали фильм из серии «дастиш-фантастиш», а колени дрожали лишь при очередном пищевом отравлении, то вы просто никогда не ездили на Nissan GT-R.
Вячеслав Василенко

Только при одном виде этого монстра сердце начинает биться так, что впору глотать пачками валидол. А когда открываешь дверцу, падаешь в едва ли не елозящий по асфальту «ковш» и заводишь с кнопки мотор, встают дыбом волосы на голове. Причем даже у того, чья макушка их не имеет и вовсе. Если все это вас еще не напугало, и вы готовы к большим издевательствам над собственным организмом, то вперед!

Нет, в режим Drive коробку переводить еще рановато — для начала рекомендуем просто понажимать на «гашетку» и поснимать на телефон испуганных грозным рыком 555-сильного движка окружающих. Причем они либо молниеносно удалятся, либо окружат вас с возгласами «еще» — бессчетное количество «лайков» в Инстаграме гарантировано. Особенно если учесть, что после пары упражнений с педалью газа девочки визжат покруче, чем Памела Андерсон в зените своей славы.

Что, неужели вы готовы к чему-то большему? Тогда уберите от экранов беременных женщин, персонажей со слабой психикой и людей, страдающих энурезом — мы трогаем!

Фото: Вячеслав Василенко

Продавливаешь без стеснения «тапочку», и уже размениваешь первую сотню с места за какие-то 2,8 секунды. А по ощущениям этот порог преодолевается и того быстрее. Всхлипывания подружки, вжатой всеми своими позвонками в спинку соседнего кресла, заглушает басовитый с угрожающим самолетным посвистыванием рокот мотора.

Когда выходишь на вторую сотню, из тебя так и прет тестостерон, а аромат женских духов внезапно меняется на запах, присущий детской неожиданности. Но даже когда она перекричит рев двигателя и грохот дрожащих от звука Bose стекол, пытаясь заставить драйвера сбросить скорость, пощады ей все равно не видать. Какой там, когда стрелка на спидометре выходит за пределы 300 км/ч.

Фото: Вячеслав Василенко

Этому самцу неведомы подчинения и субординации — «Гетэр», как и тот, кто сидит за его рулем, любят только хардкор! Нога сама прилипает к акселератору, причем ничуть не хуже, чем живот к спине. Не это ли истинный кайф и чувство полной свободы?

Кто-то подобные ощущения находит для себя после смены пола, другие — в кокаине, а третьи — в AMG. Но никто, поверьте, никто из них не получит даже близко похожих эмоций, которые дарит Nissan GT-R.

Это метеор, не терпящий к себе небрежного отношения — если давить, то в пол; если рулить — то агрессивно. В замен он заряжает водителя сумасшедшей энергетикой, вводит в состояние экстаза его подружку, а в особых случаях — после активации режима R — еще и заставляет поменять промокшие штаны. Согласитесь, аргумент. И еще какой!

Фото: Вячеслав Василенко
новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, безопасность дорожного движения, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину, гонки
28 июня 2017
353