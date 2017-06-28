Тест-драйв Nissan GT-R: не промочи штаны

Только при одном виде этого монстра сердце начинает биться так, что впору глотать пачками валидол. А когда открываешь дверцу, падаешь в едва ли не елозящий по асфальту «ковш» и заводишь с кнопки мотор, встают дыбом волосы на голове. Причем даже у того, чья макушка их не имеет и вовсе. Если все это вас еще не напугало, и вы готовы к большим издевательствам над собственным организмом, то вперед!

Нет, в режим Drive коробку переводить еще рановато — для начала рекомендуем просто понажимать на «гашетку» и поснимать на телефон испуганных грозным рыком 555-сильного движка окружающих. Причем они либо молниеносно удалятся, либо окружат вас с возгласами «еще» — бессчетное количество «лайков» в Инстаграме гарантировано. Особенно если учесть, что после пары упражнений с педалью газа девочки визжат покруче, чем Памела Андерсон в зените своей славы.

Что, неужели вы готовы к чему-то большему? Тогда уберите от экранов беременных женщин, персонажей со слабой психикой и людей, страдающих энурезом — мы трогаем!