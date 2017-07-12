FIAT 500 не собирается уходить из России

В представительстве Fiat-Chrysler порталу «АвтоВзгляд» категорически опровергли информацию, переданную в частности агентством «Автостат» по поводу того, что концерн прекратил поставки в Россию последней из легковых моделей марки и собирается сконцентрироваться на дистрибуции коммерческих машин.

Действительно, поставки в Россию дорестайлинговых «пятисоток» приостановлены для того, чтобы дать возможность автосалонам распродать складские остатки и освободить площадки для обновленной модели. В настоящее время ожидается поступление первой партии свежих машин в нашу страну, а уже к концу лета их можно будет свободно приобрести у официальных дилеров марки.