Названа дата премьеры Porsche 911 Speedster

О том, что Porsche привезет во Франкфурт 911 специальной версии Speedster изданию Car Magazine сообщили источники, знакомые с ситуацией. Однако никаких подробностей относительно новой модификации купе они раскрывать не стали.

Предполагается, что Speedster получит трехлитровый битурбированный V6 мощностью 450 л. с. и 550 Нм крутящего момента. Но эту информацию представители компании пока не подтверждают.

Напомним, что предыдущий Porsche 911 Speedster дебютировал в 2010 году. Купе отличалось перелицованной передней частью кузова, более широкими задними крыльями и уникальным оформлением кормы. В движение автомобиль приводил 3,8-литровый 408-сильный мотор, разгонявший машину до первой сотни за 4,6 секунды.