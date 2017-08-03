Какие китайские авто обогнали европейских и японских конкурентов

Лидирующие на российском рынке компании из Поднебесной — Lifan и Chery — не в состоянии пока спорить на равных с такими монстрами, как Renault, Volkswagen, Toyota или Nissan. Однако по итогам первого полугодия они сумели опередить весьма заслуженные европейские бренды вроде Peugeot, Citroёn, Volvo, также как и не менее уважаемые азиатские марки Subaru, Suzuki и Honda. Неудивительно, что в число лидеров по объемам продаж китайских автомобилей входят представители именно этих двух марок.

По сравнению с тем, как выглядел список самых продаваемых в России «китайцев» год назад, он претерпел заметные изменения. Так, во второго места достаточно далеко назад откатился Geely Emgrand EC7. Прекратились продажи занимавшего четвертую строчку Chery Tiggo FL, на смену которому пришел не менее популярный Tiggo 3. И, наконец, пятую позицию покинул кроссовер Brilliance V5.