Какие китайские авто обогнали европейских и японских конкурентов

Фото: www.youtube.com, пользователь MyMotor
В целом китайские машины пока еще остаются в России маргинальными — интерес к ним невелик. Но, естественно, существуют исключения из правил: какие-то модели привлекают покупателей за счет откровенного демпинга, другие — за счет более-менее вменяемого соотношения цены и качества.
Эдуард Раскин

Лидирующие на российском рынке компании из Поднебесной — Lifan и Chery — не в состоянии пока спорить на равных с такими монстрами, как Renault, Volkswagen, Toyota или Nissan. Однако по итогам первого полугодия они сумели опередить весьма заслуженные европейские бренды вроде Peugeot, Citroёn, Volvo, также как и не менее уважаемые азиатские марки Subaru, Suzuki и Honda. Неудивительно, что в число лидеров по объемам продаж китайских автомобилей входят представители именно этих двух марок.

По сравнению с тем, как выглядел список самых продаваемых в России «китайцев» год назад, он претерпел заметные изменения. Так, во второго места достаточно далеко назад откатился Geely Emgrand EC7. Прекратились продажи занимавшего четвертую строчку Chery Tiggo FL, на смену которому пришел не менее популярный Tiggo 3. И, наконец, пятую позицию покинул кроссовер Brilliance V5.

Фото: Lifan

Lifan X60

Кроссовер X60 уже достаточно долгое время удерживает бесспорное лидерство среди китайских автомобилей. Даже представляя собой всего лишь римейк старого RAV4, автомобиль пользовался популярностью в России. В конце прошлого года он прошел через рестайлинг, весьма основательно подкорректировав как экстерьер, так и интерьер. Базовая цена кроссовера установлена на уровне 679 900 рублей — на 150 тысяч выше, чем год назад, но пока это не отталкивает его поклонников. В нашей стране предпочитают версию Luxury с механической коробкой за 819 900 рублей.

Фото: Lifan

Lifan X50

Благодаря падению продаж Geely Emgrand EC7, автомобиль перебрался с третьего на второе место в рейтинге. На наш рынок кроссовер прибыл летом 2015 года и больше смахивает на хетчбэк с увеличенным до 185 мм клиренсом, чем на полноценный кроссовер. Кстати, полноприводных версий для него не предусмотрено в принципе. Цены на базовую комплектацию Comfort с 1,5-литровым мотором и механической коробкой передач подросли за год на 40 тысяч до 599 900 рублей. Именно в таком варианте автомобиль по-прежнему наиболее популярен.

Фото: Lifan

Lifan Solano II

Седан нового поколения заменил в российских шоу-румах осенью прошлого года покинувшего нашу страну Lifan Celliya. Особой гордостью его создателей стал тот примечательный факт, что ни одного дизайнерского элемента машины не было украдено у грандов мирового автопрома — по крайней мере, так заявляли сами дизайнеры компании Lifan. Что ж, выглядит автомобиль вполне современно и не вульгарно. Ценник стартует с отметки в 509 900 рублей. Лучше всего продается средняя по цене версия Comfort за 619 900 целковых, отличающаяся от базовой иммобилайзером и обогревом передних сидений.

Фото: Chery

Chery Tiggo 3

Стоит ли напоминать лишний раз, что Tiggo 3 — это продукт рестайлинга рестайлингового Tiggo, долгое время продававшегося у нас под кодом FL параллельно со сменившим его Tiggo 5? Несмотря на изрядное сходство с RAV4, «Эф-эль» выглядел достаточно прилично и многие годы оставался бестселлером марки в России. Теперь ему на смену пришел Tiggo 3, на которого возлагались большие надежды. Автомобиль, в общем, их оправдал, поскольку так же, как и предшественник, продается самым большим тиражом среди прочих моделей Chery. Базовая версия «трешки» стоит 817 000 рублей — немало для небольшого китайского кроссовера.

  • Фото: Chery
  • Фото: Changan

Changan CS35 и Chery Tiggo 5

Эти два автомобиля подошли к концу полугодия ноздря в ноздрю — объемы их продаж отличаются всего-навсего на один экземпляр. Первый кроссовер, пройдя рестайлинг, начал продаваться у нас в начале года. Второй — его ровесник: презентация Tiggo 5 прошла в декабре 2016-го. Changan намного меньше и заметно дешевле, его можно приобрести за 799 900 рублей, в то время как за Chery придется выложить как минимум 922 900 «деревянных». Соответственно, и двигатель у Tiggo посолиднее — 136 против 113 л. с.

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3 августа 2017
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