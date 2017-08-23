«Группа ГАЗ» показала свой новый пикап «Вепрь NEXT»

Так, новый пикап «Вепрь NEXT» предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, а также для путешествий. Автомобиль может похвастать самоблокирующимися дифференциалами, понижающей передачей, жестко подключаемым передним мостом и высоким клиренсом в 315 мм.

В движение новый «Вепрь NEXT» приводит дизельный мотор ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с. и 490 Нм крутящего момента. Стоит также отметить, что пикап оснащен 18-дюймовыми колесными дисками с вездеходной резиной и мощной механической лебедкой.

Наладит ли «Группа ГАЗ» серийное производство этой модели, пока не сообщается.