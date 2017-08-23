«Группа ГАЗ» показала свой новый пикап «Вепрь NEXT»

Фото: Группа ГАЗ
На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» «Группа ГАЗ» презентовала прототип пикапа, получивший название «Вепрь NEXT». Автомобиль построен на базе армейского грузовика ГАЗ-33088 «Садко».
Виктория Базылева

Так, новый пикап «Вепрь NEXT» предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, а также для путешествий. Автомобиль может похвастать самоблокирующимися дифференциалами, понижающей передачей, жестко подключаемым передним мостом и высоким клиренсом в 315 мм.

В движение новый «Вепрь NEXT» приводит дизельный мотор ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с. и 490 Нм крутящего момента. Стоит также отметить, что пикап оснащен 18-дюймовыми колесными дисками с вездеходной резиной и мощной механической лебедкой.

Наладит ли «Группа ГАЗ» серийное производство этой модели, пока не сообщается.

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23 августа 2017
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