Hyundai начинает разработку пикапа

Об этом сообщил агентству Reuters Майкл О’Брайен, вице-президент по корпоративному и продуктовому планированию американского подразделения Hyundai. Он заметил, что работы по проектированию будут вестись в рамках более широкого плана, призванного наверстать упущенное компанией на ключевом для корейцев рынке из-за падения популярности седанов.
Новинку планируется создать на базе шоу-кара Santa Cruz, который был показан впервые еще в 2015 году.
Также Hyundai в этом году запустит в США продажи субкомпактного кроссовера Kona и еще трех новых или обновленных SUV до 2020 года.
Отметим, что продажи Hyundai за семь месяцев в Америке упали почти на 11%, в то время как рынок легковушек в целом сократился только на 2,9%.
— Мы не смотрим на мир сквозь розовые очки, — заявил О’Брайен. — И мы понимаем, в чем наши недостатки.