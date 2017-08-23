Hyundai начинает разработку пикапа

Об этом сообщил агентству Reuters Майкл О’Брайен, вице-президент по корпоративному и продуктовому планированию американского подразделения Hyundai. Он заметил, что работы по проектированию будут вестись в рамках более широкого плана, призванного наверстать упущенное компанией на ключевом для корейцев рынке из-за падения популярности седанов.

Новинку планируется создать на базе шоу-кара Santa Cruz, который был показан впервые еще в 2015 году.

Также Hyundai в этом году запустит в США продажи субкомпактного кроссовера Kona и еще трех новых или обновленных SUV до 2020 года.

Отметим, что продажи Hyundai за семь месяцев в Америке упали почти на 11%, в то время как рынок легковушек в целом сократился только на 2,9%.

— Мы не смотрим на мир сквозь розовые очки, — заявил О’Брайен. — И мы понимаем, в чем наши недостатки.