Можно ли крутить руль на месте без запуска двигателя

«Не крути рулем на месте!» — этот вопль развеселого матершинника-инстркутора из автошколы до сих пор звенит в ушах автора этих строк. В свое время, много лет назад, мне так и не удалось добиться вразумительного ответа на вопрос: «а почему нельзя, собственно?!» Уже практически повымерли те жигули «Жигули», на которых многие поколения российских автовладельцев учились водить машину, уступив место бюджетным «корейцам», «французам» и «немцам», а сакральная фраза, как показывает практика, продолжает звучать на площадках автошкол и по сей день. Если ли в ней хоть какой-либо смысл?

Сразу, как говорится, «бросается в глаза» тот факт, что практически все поголовно современные авто оснащаются либо гидравлическим, либо электрическим усилителем рулевого управления. В отличие от «легендарных» вазовских «классик» или «переднеприводных». На тех машинах для кручения руля приходилось прикладывать заметные усилия. Особенно, когда машина стояла на месте. Поэтому имелся прямой резон не делать этого когда авто не двигалось.

Кроме того, из-за специфической конструкции рулевого управления «вышедших из СССР» моделей заднеприводных машин повышенное сопротивление повороту неподвижных передних колес авто вызывало ускоренное «разбалтывание» шарнирных соединений. По крайней мере, именно такую версию недавно озвучил автору этих строк сосед по гаражам — дедок, уже которое десятилетие любовно эксплуатирующий ВАЗ 2107 цвета «баклажан».