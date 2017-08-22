Можно ли крутить руль на месте без запуска двигателя

redmotor.ru
Практически все инструкторы в автошколах строго настрого запрещают своим ученикам крутить руль машины в то время, когда она стоит на месте. Вбитая однажды в голову, эта «истина» преследует потом автолюбителей и когда они пересаживаются на приличные иномарки, в том числе премиальные.
Максим Строкер

«Не крути рулем на месте!» — этот вопль развеселого матершинника-инстркутора из автошколы до сих пор звенит в ушах автора этих строк. В свое время, много лет назад, мне так и не удалось добиться вразумительного ответа на вопрос: «а почему нельзя, собственно?!» Уже практически повымерли те жигули «Жигули», на которых многие поколения российских автовладельцев учились водить машину, уступив место бюджетным «корейцам», «французам» и «немцам», а сакральная фраза, как показывает практика, продолжает звучать на площадках автошкол и по сей день. Если ли в ней хоть какой-либо смысл?

Сразу, как говорится, «бросается в глаза» тот факт, что практически все поголовно современные авто оснащаются либо гидравлическим, либо электрическим усилителем рулевого управления. В отличие от «легендарных» вазовских «классик» или «переднеприводных». На тех машинах для кручения руля приходилось прикладывать заметные усилия. Особенно, когда машина стояла на месте. Поэтому имелся прямой резон не делать этого когда авто не двигалось.

Кроме того, из-за специфической конструкции рулевого управления «вышедших из СССР» моделей заднеприводных машин повышенное сопротивление повороту неподвижных передних колес авто вызывало ускоренное «разбалтывание» шарнирных соединений. По крайней мере, именно такую версию недавно озвучил автору этих строк сосед по гаражам — дедок, уже которое десятилетие любовно эксплуатирующий ВАЗ 2107 цвета «баклажан».

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Если этот «эпос» соответствует действительности, что довольно сомнительно, понять моего инструктора из автошколы было можно — приводить в порядок после курсантов рулевое и подвеску рабочей машины приходилось ему самолично…

В современных авто, оснащенных гидро- и электроусилителями руля, можно, в принципе, допустить, что от кручения руля «на месте» может быть какой-то вред. Ведь повышенного сопротивление невращающихся колес никто не отменял. Соответственно, и нагрузка на все элементы привода усилителя руля у стоящей машины будет выше, нежели у катящейся. В связи с этим, теоретически, любовь покрутить рулем на стоянке может приводить к чуть большему износу тех или иных узлов системы. Однако на практике ничего подобного не наблюдается. Хотя бы потому, что автопроизводители прекрасно знают, что среднестатистическая «блондинка» не заморачивается по поводу стояночных тонкостей и крутит рулем тогда, когда ей вздумается.

С учетом этого и рассчитывается система гидро- или электроусилителя руля. Заметим, что некоторым особо тревожным автовладельцам не дает покоя вопрос: «а не вредно для машины ли крутить руль при заглушенном моторе?» Во-первых, непонятно, зачем так делать, ведь это банально тяжело?! А во-вторых при этом никаких неприятностей для механизма быть не может.

ремонт
22 августа 2017
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