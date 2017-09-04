Новый Suzuki Jimny готовится к продаже

automedia-online.com
На дорогах общего пользования опять засветился внедорожник Suzuki Jimny нового поколения. Премьера новинки, претерпевшей ряд кардинальных улучшений, состоится раньше, чем предполагалось — уже в следующем году.
Мирон Горин

Как выяснили журналисты Automedia-Online.com, японцы выкатили внедорожник на финальные дорожные испытания, а это значит, что тянуть с презентацией нового Jimny до 2019 года они не будут.

Дизайн автомобиля по-прежнему будет выполнен в классическом узнаваемом стиле. Правда, не без ретуши бамперов, решетки радиатора и кузовных панелей. Более современной окажется и оптика, в которой поселятся светодиоды.

Помимо прочего, производитель обещает нафаршировать машину широким спектром вспомогательных электронных ассистентов. Кроме того, ожидается появление совершенно новых агрегатов. Каких — скоро узнаем.

Напомним, что компания также анонсировала выход обновленного кроссовера Suzuki Vitara и свежей генерации Grand Vitara. Обе новинки дебютируют в 2018 году.

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4 сентября 2017
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