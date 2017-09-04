Новый SsangYong Rexton: полшага до премиума

Фото avtovzglyad.ru
В Москве состоялась тихая премьера новейшего SsangYong Rexton. Корейцы увидели эту машину 30 марта 2017 года на Сеульском автосалоне, Москва аккуратно ознакомилась 3 сентября, Франкфурт узнает про нее 12 сентября на IAA.
Сергей Асланян

Rexton остался таким же большим по размеру и технически одаренным по сути. От предшественников он сохранил дизельный двигатель объемом 2,2 л, 7-ступенчатую автоматическую коробку передач, раздатку, независимую подвеску, дисковые тормоза. Абсолютно новые у него рама и кузов в спорном стиле Tivoli, согласиться с обликом которого нельзя, можно только свыкнуться.

Аккуратно, взвешивая каждый аргумент, остерегаясь сказать лишнее, презентация несколько раз напарывалась на слово «премиальный». Напрямую Rexton еще никто не осмеливается так позиционировать, но несколькими техническими и отделочными достижениями он, как показалось создателям, уже вплотную подступил к заявке на несусветный ранг. Учитывая, что в России Rexton появится в начале будущего года и цена еще не определена, нас готовят к суровому ценнику, окупающему издержки коммерческих потерь нынешнего периода. Если Rexton не премиален, то ценник у него будет вполне премиальным. Готовьтесь.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Компания SsangYong не процветает давно. У нее в анамнезе несколько банкротств, переход под контроль корейской Daewoo, затем китайской SAIC Motor, а сейчас фирмой правит индийская Mahindra&Mahindra, знаменитая наравне с нашим UAZ неумением сделать приличный автомобиль. Зато каждый из хозяев сумел оставить глубочайший след, замаскировать который крайне трудно.

Для показа столичным экспертам корейцы выбрали Rexton со светло-коричневым кожаным салоном, разнофактурность и цветовая эклектика которого неприемлема даже для SsangYong. Замах на премиальность корейцы, опустившиеся до индийского представления о красоте, исполнили кожаными вставками передней панели, инкрустировав ее вкраплениями не очень натурального дерева, нескольких разномастных пластмасс и куска рыжего пластика, выпиленного лобзиком из ВАЗ-2108 образца 1984 года. Такой пугающий цвет кабачковой икры характерен для первых лет выпуска нашего «Спутника», более известного под псевдонимом «Зубило».

Кусок пластмассы, выпиленный из русского ВАЗ-2108.

Презентационный Rexton был пятиместным и без запасного колеса (и даже без докатки), но с компрессором. Лектор, намекавший на премиальность, пообещал, что в гамме будет машина на семь мест и с запасным колесом. Зато дизельный двигатель по «Евро-6» умеет ездить на русской солярке, не конфликтуя с экологией и заправочными пистолетами разных диаметров. Мерседесовская АКП имеет семь передач вперед и две назад. Схема подключения полного привода такая же, как на УАЗе, part-time. То есть основной режим — заднеприводный. Под рукой водителя на центральном тоннеле шайба выбора: 2Н, 4Н и 4L. Заявленный дорожный просвет превышает 200 мм, но вериться в него с трудом и оговорками. Точки контакта — ничем не защищенный бензобак, свисающий ниже рамы в расчете на пробоину корягой и болт заднего редуктора, приготовленный для русского пня.

Отлично защищенный порог – брюки всегда чистые.

Делать серьезную ставку на русский рынок корейцы опасаются. Поскольку наша экономика находится в превосходном, но не безнадежном состоянии, нам предложат новый Rexton, а там видно будет. О возобновлении сборки во Владивостоке речи и подавно нет. Основная ставка сделана на Европу. Поэтому показанный в Москве Rexton не остался в салоне дилера собирать лайки. Он заглянул к нам из трансконтинентального пробега Rexton Trans Eurasia Trail 2017. Это пробег, в котором участвует шесть машин. Их задача пройти от Сеула через Россию, Казахстан, Прибалтику, Польшу и финишировать в Германии, став достопримечательностью Франкфуртского международного автосалона IAA-2017. Экипажи всех машин это инженеры фирмы и иностранные журналисты, никогда не видевшие Россию. Расчет безупречный! Запуганные роликами на YouTube из страшной России, где вся жизнь состоит из бесконечных ДТП, драк, разборок и выяснения отношений бейсбольными битами, они даже не заметят, что одолели весь маршрут по ровным дорогам, изредка сменяемым ровными и сухими грейдерами.

Проводка не расплавится?

Пейзажи за окном, бесконечность страны и радушие редких аборигенов переполнят копилку впечатлений безудержным позитивом. Проскочив страну, не погибнув, не проколов ни одного колеса, прячась на ночь в охраняемых гостиницах, иностранные журналисты из непуганых стран вернутся домой победителями, благодарными за спасение автомобилю, спасшему от обязательной смерти. В европейской прессе рецензии новейшего Rexton будут непревзойденными и машина появится на рынке в героическом ореоле.

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4 сентября 2017
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