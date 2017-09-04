Новый SsangYong Rexton: полшага до премиума

Rexton остался таким же большим по размеру и технически одаренным по сути. От предшественников он сохранил дизельный двигатель объемом 2,2 л, 7-ступенчатую автоматическую коробку передач, раздатку, независимую подвеску, дисковые тормоза. Абсолютно новые у него рама и кузов в спорном стиле Tivoli, согласиться с обликом которого нельзя, можно только свыкнуться.

Аккуратно, взвешивая каждый аргумент, остерегаясь сказать лишнее, презентация несколько раз напарывалась на слово «премиальный». Напрямую Rexton еще никто не осмеливается так позиционировать, но несколькими техническими и отделочными достижениями он, как показалось создателям, уже вплотную подступил к заявке на несусветный ранг. Учитывая, что в России Rexton появится в начале будущего года и цена еще не определена, нас готовят к суровому ценнику, окупающему издержки коммерческих потерь нынешнего периода. Если Rexton не премиален, то ценник у него будет вполне премиальным. Готовьтесь.