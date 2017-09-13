BMW может лишить группу «Независимость» дилерства

Как сообщила газета «Ведомости», представительство марки отключило «Независимость» от системы заказа автомобилей. Причиной послужили жалобы клиентов дилера на невозможность получить уже оплаченные автомобили. В настоящий момент производитель вывозит из автосалонов непроданные машины.

Представители «Независимости» не подтвердили и не опровергли факта невыдачи авто. Они лишь отметили, что до вторника 12 сентября, «автомобили выдавались клиентам в плановом порядке согласно условиям договора».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что группа «Независимость» входит в тройку лидеров по продажам BMW в России. Пока длится конфликтная ситуация, производитель не рекомендует клиентам не покупать автомобили у этого дилера.