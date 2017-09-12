Франкфурт-2017: BMW представила целую россыпь новинок

Помимо прочего, баварцы показали «заряженную» версию гибридной модели i3, получившую литеру S к названию. В движение машину приводит модернизированный электромотор мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. На разгон с места до сотни новинке требуется 6,9 секунд, а ее пиковая скорость превышает отметку в 160 км/ч. Кроме того, баварцы перенастроили пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также «опустили» машину на 10 мм.

И обычная i3, и «спортивная» i3s оснащены 94-амперной установкой, состоящей из литий-ионных аккумуляторов. Так, автомобили могут преодолеть без дополнительной подзарядки расстояние равное 300 километрам.