Франкфурт-2017: BMW представила целую россыпь новинок

Так, на моторшоу баварцы представили новый флагманский кроссовер BMW X7. Концепт-кар выглядит, конечно, весьма неоднозначно, особенно сбоку, как бы выбивая его из общей концепции немецкой марки. Впрочем, это не лишает его права на существование. Более того, он наверняка найдет своих потребителей, ведь в серийном варианте кроссовер, вероятно, сбросит с себя костюмчик а-ля Bentley и причешется под консервативный баварский стиль.
Помимо X7, компания BMW презентовала и X3 третьего поколения. Моторная гамма кроссовера включает в себя три бензиновых и два дизельных двигателя мощностью от 184 до 360 л. с., безальтернативно агрегатированных с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic. Автомобиль обзавелся современной мультимедийной системой, понимающей жесты и голос водителя. Помимо этого, в списке оснащения модели значится и фирменная система BMW Co-Pilot, представляющая собой круиз-контроль и пакет систем безопасности Driving Assistant Plus.
BMW 6-й серии GT приводят в движение битурбированные моторы мощностью в 249 и 340 л. с., состыкованные все с той же восьмидиапазонной АКП. Для улучшения динамических показателей и повышения уровня комфорта баварцы оснастили хетчбэк адаптивной подвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов, интегральной системой активного рулевого управления, а также опцией Executive Drive — активной стабилизацией поперечной устойчивости.
Экстерьер концепт-кара BMW Z4 получил несколько нетипичных для баварских моделей дизайнерских решений. В частности, родстер обзавелся вертикальными фарами, как у Z8, и V-образным карбоновым бампером. Интерьер автомобиля выполнен в черном цвете. В салоне красуются металлические декоративные вставки и красные подрулевые лепестки переключения передач. Стоит отметить, что Z4 может похвастать и цифровой приборной панелью, информация с которой дублируется на проекционный экран.
Концептуальное купе BMW 8-й серии окрашено в эксклюзивный серо-синий цвет Barcelona Grey Liquid. Автомобиль обзавелся увеличенными задними колесными арками, объемной радиаторной решеткой, зауженными двойными фарами и широкими воздухозаборниками. В задней части кузова новинки красуются большие трапециевидные патрубки выхлопной системы, стилизованный карбоновый диффузор, а также вытянутые задние фонари. А широкие легкосплавные диски и аэродинамический обвес лишь дополняют спортивный облик баварской «восьмерки».
Под капотом BMW M5 расположился обновленный битурбированный 4,4-литровый V8 мощностью 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой преселективной коробкой передач Steptronic. На разгон с места до сотни новинке требуется всего 3,4 секунды. Кроме того, BMW M5 нового поколения безальтернативно оснащается полным приводом M xDrive. Однако в случае необходимости водитель может частично или полностью деактивировать систему. Переключение режимов осуществляется посредством меню бортового компьютера.
Помимо прочего, баварцы показали «заряженную» версию гибридной модели i3, получившую литеру S к названию. В движение машину приводит модернизированный электромотор мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. На разгон с места до сотни новинке требуется 6,9 секунд, а ее пиковая скорость превышает отметку в 160 км/ч. Кроме того, баварцы перенастроили пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также «опустили» машину на 10 мм.
И обычная i3, и «спортивная» i3s оснащены 94-амперной установкой, состоящей из литий-ионных аккумуляторов. Так, автомобили могут преодолеть без дополнительной подзарядки расстояние равное 300 километрам.