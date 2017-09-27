Новое поколение Volvo XC90 будут производить в США

Фото Volvo
Появившееся в 2014 году после более чем 10-летнего перерыв новое поколение Volvo XC90 здорово помогло шведскому автостроителю удержаться на плаву после многолетнего падения продаж во всем мире. Большой кроссовер реально возродил интерес к марке во многих странах, но в первую очередь на главном для компании рынке сбыта — США. Достаточно сказать, что реализация XC90 выросла здесь с 56 000 авто в 2014 году до почти 83 000 машин в 2016 году. Немудрено поэтому, что следующее поколение автомобиля шведы решили создавать и производить именно в Америке.

Правда, грядущая новинка сойдет с конвейера не раньше 2021 года, для чего Volvo Cars инвестирует в производство в США более 1,1 млрд. долларов и увеличит общее количество новых рабочих мест на предприятии до почти 4000 человек. А осенью 2018 года, сообщает пресс-служба марки, завод в Южной Каролине начнет выпуск следующего поколения модели S60.

– Расширение производства на заводе в Южной Каролине демонстрирует уровень значимости американского рынка для нашей компании. Предприятие в Чарлстоне будет работать как на локальный, так и международный рынки и станет прочной основой для глобального роста компании, — прокомментировал новость Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Car Group.

Напомним, что сегодня автомобили бренда выпускаются на двух предприятиях в Европе, а также в Китае, где в настоящее время строится уже третий завод. Что же касается России, то врядли шведы в обозримом будущем расположат здесь площадку по сборке своих легковых авто. Это откровенно невыгодно если учесть, что в 2016 году тех же ХС90 в нашей стране было продано всего 1858 штук.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент
27 сентября 2017
246

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы