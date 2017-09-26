Внедорожные кроссовки: тест покрышек Bridgestone Dueler H/P Sport

Фото: АвтоВзгляд
Три месяца корреспонденты портала «АвтоВзгляд» испытывали на редакционном Land Rover Discovery V летние покрышки Bridgestone Dueler H/P Sport, предназначенные для кроссоверов и внедорожников. Самое время подвести итоги.
Вячеслав Василенко

Некоторые эксперты сошлись во мнении, что, мол, шины Bridgestone Dueler H/P Sport созданы преимущественно для езды по асфальту. Однако не только по ровному или практически ровному покрытию эти покрышки проявили себя с лучшей стороны. Мы накрутили на нашем «Диско», обутом в японские кроссовки, без малого 8000 километров, причем не только по дорогам, но и по их отсутствию. Но обо всем по порядку.

На сухой поверхности «резина» ведет себя так, словно автомобиль едет по рельсам, остро отвечая на любое, даже самое незначительное упражнение «баранкой». В агрессивные повороты машина послушно ввинчивается даже на скоростях, сильно превышающих допустимые ПДД — не в последнюю очередь благодаря уникальному рисунку протектора шины и ее особому резиновому слою с высоким содержанием кремния.

Покрышки уверенно противостоят сопротивлению боковых сил, выравнивая высокий центр тяжести большого британского «проходимца» при прохождении виражей. Иными словами, японцы разработали «резину», провоцирующую водителя на динамичную и азартную езду.

А вот на влажном покрытии свойства цепкости ожидаемо снижаются. Что, впрочем, не лишает «рулевого» права позажигать. Главное — не переусердствовать, ибо есть шанс столкнуться с незапланированным страховым случаем.

Работать педалью тормоза на мокром асфальте приходится заранее, как и без фанатизма забрасывать автомобиль в резкий поворот. При умелом общении с автомобилем, Dueler H/P Sport ни разу не намекнет на аквапланирование или отклонение от траектории.

На бездорожье, особенно после проливного дождя, покрышки периодически просят водителя грамотно дозировать подачу газа, чтобы им легче было зацепиться за грунт. Но надо сказать, что даже когда протектор забивается комками грязи, колеса продолжают упорно двигаться вперед. Да, не без усилий и пробуксовок, но они едут, вытаскивая из внедорожного плена тяжелую машину.

Не знаем, в каких песках и грязевых ваннах купались недовольные коллеги-журналисты, засадившие своих «коней» по самое брюхо, но у нас в ходе испытаний таких проблем не возникло ни разу. Как тут не вспомнить известную поговорку про «джип» и трактор…

Ведь нельзя забывать, что специалисты Bridgestone создали шины не для покорения офф-роуд препятствий, а для комфортабельной и задорной езды в адекватных городских условиях, предполагающих в том числе и съезды с асфальта. А с этим, как убедился портал «АвтоВзгляд», Dueler H/P Sport справляется. Пусть где-то и с пылью, но зато без шума — в сравнении с известными моделями конкурентных марок по уровню шума японская «резина» демонстрирует едва ли не лучшие показатели.

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26 сентября 2017
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