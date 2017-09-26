Внедорожные кроссовки: тест покрышек Bridgestone Dueler H/P Sport

Некоторые эксперты сошлись во мнении, что, мол, шины Bridgestone Dueler H/P Sport созданы преимущественно для езды по асфальту. Однако не только по ровному или практически ровному покрытию эти покрышки проявили себя с лучшей стороны. Мы накрутили на нашем «Диско», обутом в японские кроссовки, без малого 8000 километров, причем не только по дорогам, но и по их отсутствию. Но обо всем по порядку.

На сухой поверхности «резина» ведет себя так, словно автомобиль едет по рельсам, остро отвечая на любое, даже самое незначительное упражнение «баранкой». В агрессивные повороты машина послушно ввинчивается даже на скоростях, сильно превышающих допустимые ПДД — не в последнюю очередь благодаря уникальному рисунку протектора шины и ее особому резиновому слою с высоким содержанием кремния.

Покрышки уверенно противостоят сопротивлению боковых сил, выравнивая высокий центр тяжести большого британского «проходимца» при прохождении виражей. Иными словами, японцы разработали «резину», провоцирующую водителя на динамичную и азартную езду.