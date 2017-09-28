Changan с французской помощью создает новый пикап

Фото: www.autoevolution.com
Китайская компания Changan совместно с концерном PSA, в который входят Citroen, Peugeot, Oprel/Vauxhall и DS, начинают разработку нового пикапа грузоподъемностью до 1 тонны. С помощью этой модели они надеются прежде всего укрепить свои позиции на китайском рынке, а затем и в Европе.
Эдуард Раскин

Несмотря на то, что пикапы — любимое средство передвижения американцев, подписавшие рамочное соглашение PSA и Changan нацеливаются на Китай и Европу. Даже производство нового автомобиля, предположительно сконструированного на платформе Toyota Hilux, они планируют организовать в китайском Динчжоу.

Сегмент пикапов для обеих компаний в достаточной степени нов, и они рассчитывают на то, что его освоение позволит им укрепить свои позиции на двух важных рынках. Действительно, из 14 млн. легких коммерческих автомобилей, разъезжавших в 2016 году по дорогам всего мира, 18% приходилось на долю пикапов.

Исполнительный вице-президент PSA Патрис Лукас, кстати, заявил недавно, что объемы выпуска LCV его компания увеличит в 2018-м на 30%, а к 2021-му они утроятся.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что недавно французский альянс запустил Peugeot Pick Up на африканском рынке.

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28 сентября 2017
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